15 minutes. Les premiers camions contenant le vaccin COVID-19 de Moderna ont quitté les entrepôts où il était stocké ce dimanche pour se rendre dans les hôpitaux des États-Unis (USA) et d’autres régions du pays, où il commencera à être distribué lundi.

Les camions ont quitté les entrepôts gardé par un dispositif de sécurité solide, intégré, entre autres, par des véhicules du US Marshals Corps, selon les chaînes de télévision américaines, qui retransmettaient en direct ce moment important de la pandémie.

Dans un communiqué, l’opérateur logistique FedEx a annoncé que le transport du vaccin de Moderna a commencé et que les camions ont quitté l’établissement qui a, dans différentes régions du pays, le géant américain McKesson, dédié à la distribution de médicaments.

Dans l’entrepôt McKesson, les travailleurs ont passé samedi et dimanche à emballer les vaccins dans des boîtes réfrigérées.

Ces boîtes contiennent chacune 100 doses. Ils prévoient de voyager la semaine prochaine par avion et atterrir à 3 700 points dans le pays. Le travail incombe à la fois à FedEX et UPS, un autre grand opérateur logistique américain.

Différence avec Pfizer

Ces 3 700 points comprennent les hôpitaux et les pharmacies. Les toilettes sont prioritaires lors de la réception des premières doses.

Cette opération de transport du vaccin vers plus de 3 700 points aux États-Unis est bien plus importante que celle organisée pour distribuer, sur 636 sites, le sérum de la société pharmaceutique Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech. En fait, il a été le premier à être approuvé et a commencé à être expédié cette semaine aux États-Unis.

L’énorme différence dans le nombre de points de distribution (de 636 à 3700) est due aux exigences de conservation pour chaque vaccin.

Le sérum de Moderna est transporté dans de petites boîtes réfrigérées qui doivent maintenir une température de -20 degrés Celsius. Le vaccin de Pfizer nécessite des bunkers plus grands car il doit être entouré de glace sèche pour rester dans la plage de -60 à -80 degrés..

Les États-Unis deviendront le seul pays au monde à disposer de 2 vaccins contre le COVID-19 lundi.