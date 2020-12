Selon les audios présentés par l’Argentin, Daniel Bisogno se serait lié à un jeune homme de 18 ans alors qu’il avait 45 ans (Photo: Daniel Bisogno / IG – Ceriani / IG)

La controverse entourant Daniel Bisogno et Javier Ceriani continue lAprès ce lundi, le présentateur de Fenêtrage n’est pas allé sur le forum Télévision aztèque et des spéculations qui affirment qu’il aurait été puni pour avoir prononcé des disqualifications contre l’Argentin, animateur de l’émission Gossip No Like, qu’il qualifiait de «dégoûtante» et de «méchante sorcière».

Dans ce contexte et avant le silence de Bisogno, Ceriani et sa partenaire de diffusion Elisa Beristain, a publié une série d’audios enregistrés il y a quelques années où il serait révélé que le présentateur de Fenêtrage est allé dans un bar gay où il a “accroché” avec un jeune homme de 18 ans, avec qui il aurait eu une rencontre intime dans la salle de bain des installations du lieu.

«Je veux vous dire que pour une chaîne de télévision, mettre cinq jours à réagir aux atrocités commises par Bisogno mercredi est fatal. Au moins des excuses, une déclaration est faite automatiquement, comme cela s’est produit avec Rodner Figueroa qui a dit “singe” à la première dame. Les chaînes de télévision américaines, quand un talent sur Twitter dit quelque chose de mal, ils le sortent, ils le défendent ici », a commencé l’Argentin et a assuré qu’il cherche à se voir offrir des excuses publiques à la télévision, et non sur les réseaux sociaux comme on l’a supposé.

Ceriani cherche à se voir offrir des excuses à la télévision, sinon il pourrait signaler une diffamation (Photo: javierceriani / IG.)

«Elle (Pati Chapoy) assure que tout ce qui se dit à Ventaneando a du poids, alors je peux affirmer que Bisogno voulait me discréditer et me faire passer pour un journaliste qui invente des nouvelles. C’est ce qu’il doit rapporter avec moi. Qu’il dise que M. Ceriani n’invente pas les notes et que M. Ceriani a frappé de nombreuses exclusivités au cours des deux dernières années, sinon, il me salit dans un médium important, selon Pati ChapoyEt ils doivent le faire à la télévision, pas sur les réseaux sociaux, M. Benjamin Salinas, c’est stupide », a-t-il déclaré.

Après ce qui a été dit, le journaliste a présenté ce qui se serait passé le 5 mars 2018 au Baby bar, situé à Zona Rosa, à Mexico, à travers les audios messagers d’un jeune homme présumé de 18 ans, qui se réfère à Bisogno comme “monsieur”.

«De là, il va dormir avec Cristina (Riva Palacio, son épouse d’alors). Il n’y a pas de morbide ici, il y a une double vie, deux poids deux mesures. Ce sont les nouvelles, c’est le contenu. Il était marié à Cristina et il a fait croire au public et au monde entier qu’il était marié à Cristina », a déclaré Ceriani pour présenter le matériel.

On suppose que Pati Chapoy n’a pas accepté de s’excuser auprès de Ceriani à l’antenne, mais sur les réseaux sociaux, un fait qui n’est pas encore arrivé (Photo: Instagram @ bisognodaniel)

«Le garçon regarde les varus, il a payé 200 pesos à la sécurité pour les protéger dans la rue, il a loué un hôtel dans un jacuzzi. Le regard du pauvre jeune homme était Bisogno, Azteca, Grupo Salinas, c’est un homme qui représente son entreprise », dit-il.

Ainsi commença l’histoire avec la voix d’un jeune homme anonyme: «Il allait être 4 heures et il restait 3 bières pour mes amis (…) il y avait un homme de grande taille au bar et en cela il m’a regardé mais il a détourné le regard et j’ai dit «non, ce n’est pas». Donc, il était si mauvais que j’ai dit «tu veux de la bière? Et elle a dit oui. Et en cela, je dis “tu veux aller aux toilettes?” et il a dit ‘bien allons-y’ “dit l’un des audios.

“Ils ne lâchaient plus la salle de bain (…) et puis il m’attrape par la taille et me dit” viens avec moi “et comme j’ai vu qu’il était l’un des plus célèbres, il a noté son numéro”, poursuit-il.

Le présentateur de “Chisme No Like” a jugé que Daniel Bisogno menait une prétendue double vie (Photo: IG: javierceriani)

Dans la matière, le jeune homme détaille qu’ils sont allés en camionnette pour se rendre dans un hôtel à Insurgentes, où Daniel a loué une chambre avec jacuzzi. En fin de compte, il a laissé entendre qu’elle restait en contact avec lui.

Ce fait avait déjà été rapporté par TV Notes, et Ceriani a critiqué le fait que Bisogno n’ait pas clarifié sa situation à ce moment-là, et utilisez également Raquel Bigorra comme écran de fumée pour éviter de révéler son orientation.

“C’est un double standard du journalisme, si vous bavardez et que les potins c’est vous, vous auriez dû parler quand Notes TV Il vous a découvert dans un joint et quand vous avez divorcé et séparé, ils ont utilisé Bigorra comme écran de fumée, comment entre-t-il dans cette séparation qui était très turbulenteDit Ceriani.

