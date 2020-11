Malgré la lenteur de la reprise, l’emploi et la consommation détermineront la relance économique. . / José Manuel Vidal / Archives

Le perdu de revenu du travail, compris comme l’argent qu’un travailleur cesse de recevoir pour son salaire, a été ramené en septembre à 2,1 billions de pesos, selon un rapport de l’ANIF (Association nationale des institutions financières), qui est un indicateur de L’emploi en Colombie tire parti de la réactivation du pays.

Depuis septembre 2020, les travailleurs colombiens ont cessé de recevoir 2,1 milliards de pesos, par concept de salaires, qui a affecté des secteurs tels que la consommation et le paiement des obligations financières, entre autres.

Cependant, pour ANIF, ce chiffre a une nuance. Dans le total rapporté entre mars et septembre, la perte de revenu réel pour la poche des Colombiens, a ajouté 26,3 milliards de pesos, Septembre étant la période avec une tendance à réduire cet écart avec une réduction de 2,1 milliards de dollars.

En termes de PIB, les pertes cumulées, dues à l’effet de la pandémie, se traduisent par un solde rouge supérieur à 2% pendant ces sept mois. C’est pourquoi un secteur comme le commerce accorde une attention particulière à la Journée sans TVA, au Black Friday et autres journées d’activation économique similaires pour cette fin d’année, puisqu’elles permettront d’observer l’activation de l’économie au premier trimestre 2021. .

A cette attente, dans laquelle Fenalco prévoit un chiffre d’affaires de 20% pour ses associés pendant la journée sans TVA, ajoute la réactivation d’industries comme la fabrication, qui démarrera probablement dans les semaines à venir, et dans la passation de marchés directe promue par le consortium qui construira la première ligne du métro de Bogotá (PMLB), dont l’offre publique destinée aux professionnels spécialisés dans le secteur de l’ingénierie a été ouverte fin octobre.

Le gouvernement Duque maintient les attentes d'un rebond de l'emploi pour le premier trimestre de 2020, malgré le fait que les chiffres restent dans le rouge.

Cela signifiera une irrigation du capital qui déformera le cours des chiffres négatifs qui, en ce moment, font envisager aux économistes un scénario de récession aiguë pour l’année suivante.

Dans un reportage pour le journal La República, Mauricio Santamaría, est resté prudent face aux scénarios gris et a opté pour une ligne médiane dans laquelle la demande sera, et donc la réduction de la perte de revenu du travail, sera celle qui poussera la sortie de la crise économique: «En termes de consommation, on a pu observer une plus grande impulsion dans les décisions d’achat de ceux qui n’ont pas perdu leur emploi en 2020», étant décisive la poussée que ceux qui ont conservé leur emploi cette année ont pour les achats.

Précisément, les derniers mois ont vu un rebond de l’emploi, qui, bien que négatif, a atteint le 995000 emploisSelon DANE, c’est précisément le commerce et les véhicules qui ont fait pencher la balance en faveur avec 284 000 emplois, suivis par la construction avec 236 000 emplois en Colombie.

