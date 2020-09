Sa voix douce, sa moustache argentée et son comportement doux ont donné à George Bizos, l’avocat qui a défendu Nelson Mandela et qui est décédé à 92 ans, l’apparence d’un médecin de campagne à la retraite.

Et en effet, en personne, il était notoirement courtois et respectueux. Pas d’air ni de grâces – et pas de retraite facile – pour un homme qui aurait facilement pu se réjouir de sa réputation durement acquise en tant que figure centrale de la longue lutte de l’Afrique du Sud contre l’apartheid.

Mais pour la plupart des piliers du combat de sa génération, une vie de service signifiait exactement cela – une vie.

Et George Bizos est resté actif et franc dans sa dixième décennie.

L’air de politesse tranquille qui l’accompagna jusqu’au bout n’était pas faux.

George Bizos et Nelson Mandela, qui se sont rencontrés en tant qu’étudiants en droit, sont restés des amis proches

Mais cela masquait un dévouement féroce et sans compromis à la justice et aux droits de l’homme, et la conviction que la loi était une arme qui, utilisée correctement, avait au moins autant de pouvoir que les armes et les discours.

Je l’ai rencontré à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies de sa vie, pour l’interroger sur des élections volées au Zimbabwe – sa simple maxime selon laquelle une élection est inutile à moins que les deux parties n’acceptent le résultat, coincé avec moi – à propos de son rôle de médiateur dans la famille difficile batailles sur la volonté de Mandela et sur sa détermination à lutter pour la justice pour les familles des personnes abattues par la police lors des meurtres de Marikana en 2012.

L’instinct de l’avocat

Mais c’est un voyage que j’ai fait avec lui il y a dix ans, pour revoir son premier cabinet d’avocats, dans le centre de Johannesburg, qui me vient à l’esprit maintenant. Je me souviens avoir suivi Bizos alors qu’il traversait lentement Fox Street, jusqu’à un café à l’air minable.

Des sourires de reconnaissance suivirent son sillage alors qu’il se déplaçait dans la foule à l’heure du déjeuner.

Chancellor House, photographié ici en 2004, abritait dans les années 1950 le cabinet d’avocats dirigé par Nelson Mandela et Oliver Tambo.

Le Chinois derrière la caisse se plaignait de problèmes dans la région.

« Il y a un bâtiment abandonné sur le bloc suivant. Chancellor House. Il est plein de criminels », a-t-il dit.

Le dos froissé de Bizos se redressa. Son instinct d’avocat alerta.

«Cette maison», expliqua-t-il patiemment, «est occupée par des dizaines de squatters qui n’ont pas d’autre logement.

L’histoire continue

« Ils ne devraient pas être classés par hasard comme des criminels. »

Cela faisait 50 bonnes années que Bizos avait acheté pour la première fois le déjeuner dans ce café.

Lui et son ami Nelson Mandela venaient au moins une fois par semaine pour prendre quelques tartes et les ramener au bureau de Mandela au coin de la rue.

En tant qu’homme blanc – né en Grèce – Bizos aurait pu manger au café.

Mais à cette époque, les Noirs n’avaient pas le droit de s’asseoir ici.

En sortant ce jour-là, deux hommes en tenue de travail ont arrêté Bizos et lui ont demandé s’ils pouvaient lui serrer la main.

‘Beaucoup de souvenirs’

Un pâté de maisons de Fox Street, en face du tribunal d’instance, se trouvait le bâtiment abandonné de trois étages dont le Chinois se plaignait.

Carte de devis. Dick Macomary: « C’est un endroit spécial. Je n’ai simplement pas le pouvoir de le rendre plus agréable »

Les murs étaient noircis par le feu. Une demi-douzaine de jeunes hommes se tenaient à l’extérieur. Il y avait une forte odeur de marijuana et de détritus.

« Beaucoup de souvenirs », a déclaré Bizos, souriant à la foule puis montant lentement la cage d’escalier noire de Chancellor House, jusqu’au palier gorgé d’eau au premier étage.

À l’autre bout – une porte de fortune s’est ouverte dans ce qui était autrefois le bureau de Mandela – le tout premier cabinet d’avocats noir en Afrique du Sud – un endroit autrefois assiégé par des clients.

Il était occupé à l’époque par un électricien sans emploi de 38 ans – Dick Macomary – et sa famille grandissante. Il y avait un matelas par terre. Pots et casseroles. Quelques vêtements séchant par les fenêtres fermées.

« Désolé, » dit M. Macomary en supprimant quelques vieux journaux. « C’est un endroit spécial. Je n’ai simplement pas le pouvoir de le rendre plus gentil. »

Bizos regarda autour de lui dans l’obscurité.

« Si nous amenions M. Mandela ici maintenant, cela lui briserait le cœur », a-t-il déclaré.

Mandela a décrit Bizos, photographié ici en 1966, comme « un homme qui combinait une nature sympathique avec un esprit incisif »

Bizos désigna un coin de la chambre de M. Macomary.

«Nous voulons installer des ordinateurs ici et une bibliothèque là-bas», a-t-il déclaré.

Le plan était de transformer Chancellor House en un centre de ressources juridiques pour les jeunes avocats noirs.

« Pas un mausolée, mais quelque chose de vivant. Quelque chose pour honorer M. Mandela. J’espère que cela arrivera de mon vivant – et de la sienne », a déclaré Bizos.

M. Macomary hocha la tête avec enthousiasme.

‘Je déteste les généralisations’

Mais il y avait eu des retards. Le conseil municipal était censé offrir un logement alternatif à la soixantaine de personnes vivant à Chancellor House.

Mais les négociations juridiques s’étaient prolongées pendant plus d’une décennie.

Carte de devis. George Bizos: « Je suis optimiste pour l’Afrique du Sud »

« Ce n’est pas bon pour vous et ce n’est pas bon pour M. Mandela. Le conseil municipal a la réputation d’être un peu tardif, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est presque un malaise. Personne ne semble en prendre la responsabilité », soupira Bizos.

Je lui ai demandé si le sort de Chancellor House disait quelque chose sur l’Afrique du Sud moderne – ses luttes croissantes contre la corruption, la mauvaise prestation de services et une économie stagnante.

Mais il m’a tué.

«Je déteste les généralisations», dit-il.

Et il avait raison, bien sûr. Chancellor House serait finalement rénové comme il l’avait espéré.

Une vie de service

Bizos est arrivé en Afrique du Sud en 1941 à l’âge de 13 ans, fuyant la Grèce occupée par les nazis

A perdu ses études pendant un certain temps après son arrivée à Johannesburg sans anglais

Il a ensuite suivi une formation d’avocat, obtenant un diplôme en 1950

A étudié à l’Université de Witwatersrand de Johannesburg, où il a rencontré Nelson Mandela, un autre étudiant en droit

A représenté certains des militants politiques les plus connus du pays pendant les années de l’apartheid

Une partie de l’équipe qui a défendu Mandela et d’autres lors du procès de Rivonia en 1964, alors qu’ils étaient accusés de chercher à renverser le gouvernement de l’apartheid

Crédité d’avoir ajouté les mots « s’il y a lieu » au célèbre discours de Mandela lors du procès, dans lequel il a déclaré qu’il était prêt à mourir

Est devenu l’un des architectes de la nouvelle constitution sud-africaine après la fin de l’apartheid en 1994

Représentation de familles de militants anti-apartheid tués pendant l’apartheid à la Commission vérité et réconciliation

En 2004, le défunt chef de l’opposition du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a été acquitté des accusations de complot pour tuer le président d’alors, Robert Mugabe

Dans l’un de ses derniers grands procès, il a obtenu des paiements du gouvernement pour les familles de 34 travailleurs de la mine de Marikana tués par la police sud-africaine en 2012.

Nous avons marché vers l’est le long de Fox Street en direction du quartier central des affaires.

«Regarde ça,» dit-il en montrant Main Street. « C’était un bidonville. Maintenant, c’est comme un boulevard français avec des cafés sur les trottoirs. »

Et c’était vrai – de grandes parties du centre de Johannesburg étaient, et sont toujours, en train de changer radicalement.

Les entreprises qui ont été chassées par la criminalité dans les années 1990 reviennent maintenant.

Un groupe d’avocats debout à l’extérieur du tribunal d’instance se retourna et sourit à Bizos alors qu’il passait au soleil.

« Je suis optimiste pour l’Afrique du Sud », a-t-il déclaré.

« Mais vous devez garder à l’esprit que j’étais optimiste dans les années 40, 50 et 60, etc. J’ai toujours été optimiste. »