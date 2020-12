“Bien que ce soit une maladie grave, je me sens chanceux d’avoir une grande équipe de médecins, et le pronostic est bon”, a déclaré Jeff Bridges en octobre dernier lorsqu’il a annoncé qu’il combattait le cancer (@thejeffbridges)

En octobre dernier, lauréat d’un Oscar pour «Crazy Heart» en 2010 Jeff Bridges a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome et a assuré que ses médecins étaient optimistes quant à son rétablissement. Deux mois plus tard, la star hollywoodienne a partagé une photo de lui en traitement sur les réseaux sociaux.

“Voici la dernière: je me sens bien, je me suis rasé la tête, j’ai un chiot – Monty – et j’ai eu 71 ans”L’acteur de renom a écrit sur la photo qu’il a publiée sur son compte Instagram où il compte plus de 400000 abonnés.

Le 28 octobre, huit jours après avoir annoncé sa maladie, il a également partagé une photo de lui en plein traitement et en a profité pour remercier toute l’affection qu’il avait reçue. “Je tiens à remercier tout le monde pour avoir aidé pendant cette période, ça fait du bien de recevoir tous les bons voeux et l’amour!”

Bridges, l’une des figures les plus reconnues et les plus cohérentes d’Hollywood, n’a pas précisé de quel type de lymphome il était atteint, mais a indiqué qu’il était déjà sous traitement. “Comme dirait le Dude”, a commencé dans son message sur Twitter en référence à son personnage emblématique dans “The Big Lebowski” (1998). «Une nouvelle merde est apparue. J’ai reçu un diagnostic de lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, Je me sens chanceux d’avoir une grande équipe de médecins, et le pronostic est bon », a déclaré l’acteur. “Je suis profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien de ma famille et de mes amis.”

Il existe de nombreux types de lymphomes, l’un des plus courants est celui de la maladie de Hodgkin, bien que l’acteur n’ait pas donné plus de détails sur son diagnostic.

Jeff Bridges (Los Angeles, USA, 1949) est un vétéran du grand écran qui a fait ses débuts au cinéma au début des années 1970. Parmi ses rôles emblématiques figure celui du personnage Dude dans le classique culte “The Big Lebowski”. par les frères Coen. “The Last Picture Show”, “Iron Man”, “Thunderbolt and Lightfoot”, “Starman”, “The Fabulous Baker Boys” et “The Fisher King” font également partie de ses œuvres populaires. Il a été nominé sept fois aux Oscars et a remporté la statuette d’or pour 2010 pour le drame «Crazy Heart» dans lequel il a partagé la vedette avec Maggie Gyllenhaal réalisé par Scott Cooper.

Marié depuis 1977 à Susan Bridges et fils des autres acteurs Lloyd Bridges et Dorothy Bridges, l’interprète s’est également fait remarquer pour ses incursions dans d’autres arts, comme la musique et la photographie.

