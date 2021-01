López-Gatell en vacances (Photo: Twitter / @ sinreservas620)

Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la promotion de la santé et à la prévention, a été la voix standard de la lutte mexicaine contre le COVID-19; cependant, à partir de certaines photos divulguées sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes remettent en question leur qualité morale en ne «mener par l’exemple”.

L’après-midi de ce dimanche 3 janvier les utilisateurs des médias sociaux ont publié trois images dans lesquelles l’épidémiologiste est vu des vacances UNAM dans ce qui est présumé être les plages de Zipolite, Oaxaca. Sur les photos, le fonctionnaire est vu partageant une table avec une personne dans un restaurant en plein air avec accès à la plage.

Cela peut être déduit car en arrière-plan, vous pouvez voir ce que pourrait être le océan Pacifique, vous voyez des bouteilles, des tables et plus de convives; cependant, ce dont les gens se souvenaient le plus en voyant la photo, c’était les chiffres de la nouvelle souche de coronavirus, qui a déjà fait plus de 120 000 morts et plus d’un million de cas confirmés accumulés.

Hugo López-Gatell est pris à un rendez-vous romantique sans Sana Distancia (Photo: Twitter @JrobertoM)

Selon les chiffres mis à jour au dimanche 3 janvier 2021, les cas cumulés de SRAS-CoV-2 ont atteint 1 448 755 et les décès à 127 213. Cela signifie qu’au cours des dernières 24 heures, 5 211 infections et 362 décès ont été confirmés, tandis que 1 821 903 infections négatives ont été signalées, 400 142 suspects au total et 3 670 800 personnes étudiées depuis le début de la transmission virale dans le pays.

Selon différentes versions qui circulent sur Twitter, le professionnel de la santé est dans le Restaurant de l’hôtel El Alquimista; Cependant, le fonctionnaire n’a pas rapporté de détails sur son séjour dans l’État où Benito Juárez est né.

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que la perspective médiatique interfère dans la vie personnelle de l’épidémiologiste, par exemple le moment où il a été vu à Mexico accompagné d’une personne dans un restaurant. Les utilisateurs des réseaux sociaux, au cours du mois d’octobre de l’année dernière, ont partagé des photos de l’agent public dans les rues de la capitale nationale partageant une table qui fait face à l’extérieur.

Hugo López-Gatell a été surpris sans masque lors d’un vol à destination de Huatulco (Photo: Twitter @ SGarciaSoto)

Il est important de souligner que dans les deux cas, le fonctionnaire ne portait pas de masque; cependant, la table était dans un endroit en plein air. En plus de cela, en vertu de López-Gatell, il était dans un restaurant, il y avait ceux qui ont souligné comment Il n’est pas nécessaire de porter un masque à ce moment-là et qu’à ce moment-là, il était dans un moment de Réouverture échelonnée du CDMX, où l’entrée des restaurants était subordonnée à une capacité de 30 pour cent.

Au début de 2021, par rapport au CDMX, Oaxaca a un très faible nombre de cas et de décès. D’une part, la capitale mexicaine a accumulé un total de 335 746 cas, alors qu’Oaxaca n’en a même pas un dixième, car jusqu’au 2 janvier, il signalait 28 512. L’extension géographique des deux entités est également prise en compte, puisque CDMX a 1 485 km² et Oaxaca 93 952 km², ce qui réduit le facteur de contagion du COVID-19.

Parmi les plaintes qui ont été présentées sur Twitter, il y a les commentaires qui le poussent à garder une bonne distance et à promouvoir des mesures de confinement «par l’exemple». Cependant, Il y avait ceux qui l’ont défendu et ont fait allusion au fait que ladite zone touristique respecte les mesures de réactivation par étapes, favorisent une distance saine et que s’il s’agit d’un endroit où l’on mange de la nourriture, l’utilisation de masques faciaux n’est pas pertinente.

