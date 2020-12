Le samedi 12 décembre, un agent de la circulation à Medellín Il a été agressé alors qu’il tentait d’immobiliser un groupe de voitures mal garées au centre ville. Le fait a été révélé un jour plus tard sur les réseaux sociaux lorsque la vidéo de l’attaque a été largement diffusée.

Dans les images, vous pouvez voir comment les citoyens qui voulaient éviter une amende ont commencé à huer l’agent, puis Ils l’ont attrapé par le gilet d’uniforme et l’ont poussé d’un côté à l’autre. La colère et le mécontentement ont saisi le groupe de civils en quelques secondes et ils ont continué l’attaque avec les poings, les coups de pied et même les genoux, dont l’officier ne pouvait se défendre et il ne pouvait protéger que son visage et sa tête. Selon des témoins, l’attaque brutale ne s’est arrêtée que lorsque ses collègues ont pu intervenir.

Agression contre un agent de la circulation à Medellín

Carlos Alberto Marín, sous-secrétaire à la sécurité routière et au contrôle du ministère de la mobilité de Medellín, rejeté ce qui s’est passé et exigé le respect de la vie des fonctionnaires qui se conforment à leurs devoirs. Le responsable a également assuré que les entités concernées analysent déjà les images et ont ouvert une enquête.

“Le bureau du procureur général de la nation et la police nationale ont été informés afin que les enquêtes sur l’affaire puissent être menées”, a indiqué le responsable.

Ceux qui apparaissent dans la vidéo en train de battre l’agent, et même ceux qui n’ont célébré que l’attaque et ne l’ont pas arrêté, peuvent faire face à des accusations au tribunal. Marín a rappelé que une personne qui agresse un fonctionnaire peut payer une peine de prison de quatre à huit ans.

Bien que l’agression enregistrée ce week-end ait été l’une des plus fortes, les agents de la circulation à Medellín ont été exposés à des attaques constantes jusqu’à présent cette année.

Le 13 novembre, on a appris que dans le parc principal de San Antonio de Prado un agent de la circulation a été intimidé par deux sujets quand il leur a dit qu’ils devaient déplacer le véhicule dans lequel ils se déplaçaient parce qu’ils étaient mal garés. «J’apprends à la connaître et elle s’est réchauffée avec moi. Regardez-moi bien », a dit l’un des hommes à la femme après avoir demandé les papiers de la voiture.

Une autre des attaques de ce type les plus mémorables cette année s’est produite le 22 juin lorsque deux hommes à motocyclette ont été arrêtés à un poste de contrôle situé dans le quartier Laureles de Medellín. Il parait, La motocyclette a dû être immobilisée pour ne pas avoir les documents en ordre et pour cette raison, les hommes ont lutté avec l’autorité.

L’événement a également été enregistré sur vidéo et le matériel montre comment des civils combattent trois agents de la circulation: deux hommes et une femme. À une occasion, le conducteur et le grilier tentent de s’enfuir sur la moto mais perdent l’équilibre et tombent. Les agents continuent de lutter avec eux mais les civils tentent de s’échapper à nouveau jusqu’à ce que seul le conducteur atteigne l’objectif.

Les autorités de mobilité de Medellín et le département veillent à ce que Ce ne sont pas les moyens appropriés pour traiter avec les agents publics et ils vous rappellent que les canaux réguliers du ministère de la Mobilité sont disponibles pour traiter les suggestions, les doutes ou les réclamations. De même, il est demandé aux citoyens de respecter le code de la route, de se garer dans les espaces appropriés et de mettre à jour toute la documentation pour éviter les amendes.

Cela peut vous intéresser:

C’est ainsi qu’un narco israélien qui a des liens avec la mafia japonaise Yakuza est tombé dans le nord de Bogotá