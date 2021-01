Football Football – Coupe Diego Maradona – Boca Juniors v Newell’s Old Boys – Stade La Bombonera, Buenos Aires, Argentine – 29 novembre 2020 Edwin Cardona de Boca Juniors célèbre sa première piscine de but via REUTERS / Marcelo Endelli

Boca Juniors et Plaque de rivière appariés dans le match correspondant à la quatrième date de la deuxième phase du Coupe Diego Maradona, qui a été joué à La Bombonera. L’engagement avait comme principaux protagonistes trois footballeurs colombiens; Jorman Campuzano a vu le carton rouge, Rafael Santos Borré rapporté sur le réseau avec le “ millionnaire ” et Villa Sebastian a décrété la finale 2-2. Les deux derniers ont inscrit leurs buts dans l’histoire des célébrations des joueurs nationaux dans le superclassique, une histoire dans laquelle la fantaisie avec des objectifs haut de gamme a été présente.

Le ‘Tigre’ a donné le coup, dans le Monumental

Falcao garcia il a signé une étape réussie avec le maillot River Plate, dans les premiers pas de sa carrière, et a eu l’occasion de marquer trois fois contre l’éternel rival; l’un d’eux était chez le «millionnaire», dans l’Apertura de 2007. Le «Tigre» l’a envoyé pour sauver avec un puissant pied gauche qui a laissé le gardien Caranta sans réaction. Son équipe s’est retrouvée avec la victoire 2-0.

But de Falcao à Boca – Gracieuseté de NTV.

Le méchant du “ millionnaire ” et le héros de “ xeneize ”

Sebastián Villa a marqué le deuxième but pour Boca Juniors, dans l’engagement qui a été joué hier, samedi. Le footballeur d’Antioquia a reçu une passe exquise de Carlos Tevez et défini avec une caresse, avant le départ de Franco Armani. “C’était un match égal, les deux équipes ont fait des mérites pour gagner et c’était un beau duel”, a-t-il déclaré en dialogue avec ESPN, une fois la confrontation terminée.

But de Villa à Rivière. Avec l’aimable autorisation de TNT Sports.

Un but tombé du ciel

Lors de l’ouverture de 1999, Juan Pablo Angel Il était le protagoniste avec une belle définition; l’attaquant colombien a reçu le ballon au but de la surface et, sans avoir à contrôler, a giflé le ballon, laissant son compatriote sans possibilités Oscar Cordoue. River Plate a gagné 2-0.

Edwin Cardona, avec le manuel du coup franc en main

En novembre 2017, le talentueux joueur a ouvert la voie au triomphe de l’équipe «bleu et or» au Monumental. Cardona, avec les dix sur le dos, a parfaitement exécuté un coup franc et cloué la balle à l’angle, à la minute 42 de l’engagement qui s’est terminé 2-1.

But de Cardona à River – avec l’aimable autorisation de Fox Sports.

Le gaucher à la gloire continentale

Juan Fernando Quintero Il a été mis à l’honneur lors de la finale retour de la Copa Libertadores 2018, au Santiago Bernabéu. L’Antioqueño s’est habillé en héros, à la 109e minute du match, lorsqu’il a reçu le ballon, au bord de la surface, et a terminé avec sa jambe habile; le ballon passa Andrada, embrassa la barre transversale, rencontra le filet et déchaîna la folie des fans de River. “ Juanfer ” a mis sa signature à 2-1 et a ensuite activé le “ pitié ” Martínez comme signal, pour le dernier 3-1 qui a donné au “ millionnaire ” son quatrième trophée Coupe Libertadores.

Le but de Quintero à Boca – Avec l’aimable autorisation de Fox Sports.

Vous etes peut etre intéressé:

Borré et Villa héroes et méchant de Campuzano: les Colombiens, décisifs dans le premier Boca vs. Rivière 2021

En vidéo: Bielsa a de nouveau perdu patience avec son traducteur colombien et l’a de nouveau grondé en direct