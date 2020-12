Soccer Football – Premier League – Everton v Arsenal – Goodison Park, Liverpool, Grande-Bretagne – 19 décembre 2020 Yerry Mina d’Everton célèbre le fait de marquer son deuxième objectif via REUTERS / Clive Brunskill EDITORIAL UTILISE UNIQUEMENT.

Yerry Mina fut le protagoniste du triomphe de Everton sur le Arsenal, 2-1, lors de la 14e journée du première ligue. Le défenseur central a inscrit le but de la victoire et prolongé son bon moment dans le championnat anglais, où il a repris confiance dans la ligne arrière du «toffee». L’une des caractéristiques du footballeur colombien est sa force dans le jeu aérien; Avec son annotation contre les ‘Gunners’, il l’a montré, une fois de plus, et a permis de rappeler à beaucoup d’autres qu’il avait marqué de cette manière.

Le but de Yerry Mina contre Arsenal a permis à Everton d’atteindre la deuxième place du classement de la Premier League 2020/21 / (Autorisation: ESPN).

Baptême de but avec le maillot Deportivo Pasto

Le natif de Guachené a fait ses premiers pas dans le football professionnel et portait les couleurs de l’équipe «volcanique». En octobre 2013, avec moins de 20 ans, il l’a envoyée économiser avec sa tête, dans l’engagement qui s’est terminé 2-2, contre Atlético Huila, par la ligue locale.

Le but de Yerry Mina avec Pasto. Avec l’aimable autorisation de Win Sports.

Les millionnaires ont souffert au nom du défenseur

En septembre 2014, Independiente Santa Fe est resté avec le classique avec autorité. Le «lion» rugit et écrasa le cadre «ambassadeur» 4-1. Le deuxième but a été signé par Mina, qui a marqué après l’aide du milieu de terrain argentin Ómar Pérez.

But de Yerry Mina à Santa Fe. Gracieuseté de Win Sports.

Suppression du nœud sénégalais

L’équipe nationale colombienne et ses semblables du Sénégal ils se sont rencontrés à la dernière date de la phase de groupes du Coupe du monde 2018. Ce fut une confrontation très régulière, dans laquelle le «tricolore» se retrouva avec le butin du triomphe grâce au score du défenseur, à moins de 20 minutes de la fin. De cette façon, l’équipe nationale a pu avancer comme premier de la zone H, avec six unités.

Le but de Yerry Mina au Sénégal. Avec l’aimable autorisation de la télévision publique argentine.

But dans le dernier souffle

Lors du même rendez-vous orbital en Russie, l’équipe “ café ” a été mesurée avec Angleterre, pour les huitièmes de finale. L’équipe européenne est allée de l’avant avec un but de Harry Kane, dans l’étape complémentaire, et a protégé le résultat jusqu’à la 93e minute, quand Yerry Mina s’est levé, a martelé le ballon et a déclaré l’égalité qui a envoyé le match en prolongation.

Le but de Yerry Mina en Angleterre. Avec l’aimable autorisation de Directv Sports.

Les deux sélectionnés n’ont pas profité l’un de l’autre et ont dû définir la confrontation dans la série de tirs depuis le point de penalty, où les «trois lions» ont prévalu et se sont qualifiés pour les quarts de finale du concours.

Actuellement, le défenseur compte deux buts sous le maillot d’Everton. De plus, il a été l’un des hommes avec le plus de minutes, somme 1080 dans le premier ministre et s’est démarqué par sa discipline défensive; En moyenne, fait quatre punts et 1,6 interceptions, par match, et sa précision de passe est 89,9%. Le footballeur colombien espère continuer à profiter de la continuité que lui a donnée Ancelotti et faire partie du match que les “ toffees ” affronteront, en milieu de semaine, contre le Manchester United, pour les quarts de finale du Coupe de la Ligue d’Angleterre.

