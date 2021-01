Moment où les mères et leurs filles, participantes à la fête, sont dirigées par la police des enfants. Photo: Twitter @javieramoz

Une vidéo qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux ce dimanche a provoqué étonnement et indignation face à ce que l’on peut voir dans les images: filles et garçons dansent au rythme de la champeta à Carthagène, tandis que certains d’entre eux tiennent et boivent de l’alcool. Selon les informations des médias locaux, la police métropolitaine de Carthagène a confirmé que la vidéo avait été enregistrée dans la nuit du 31 décembre.

Les nourrissons n’utilisent aucun type de mesure de biosécurité, encore moins la distanciation sociale. Le fait est aggravant que l’une des filles prend dans une bouteille et se déplace avec dédain, dans un état apparent d’ivresse.

El Universal a annoncé que les événements se sont produits dans le secteur Olaya Herrera de “La Heroica”, une région où il y a aussi une augmentation drastique des cas de Covid-19, et que ce dimanche ils s’élèvent à 1’666.408 en Colombie.

Selon le journal local, l’Institut colombien de la protection de la famille (ICBF) et la police pour enfants et adolescents travaillent ensemble pour “trouver tous les adultes responsables de permettre aux filles et aux garçons d’ingérer des boissons enivrantes”.

“La personne qui livre des boissons enivrantes ou facilite leur acquisition à des mineurs sera sanctionnée conformément aux normes établies pour les distributeurs dans les codes de police nationaux ou départementaux », a assuré à El Universal, Lina Arbeláez, directrice générale de l’ICBF.

De même, la directive a appelé à l’attention des parents, pour protéger et garantir les droits des nourrissons.

“Il est inadmissible que les parents et les soignants encouragent la consommation de boissons enivrantes chez leurs enfants, mettant non seulement leur santé en danger, mais aussi leur intégrité et leur vie”, Arbeláez a souligné dans les médias locaux.

Pour sa part, la police métropolitaine de Carthagène, dirigée par le sous-commandant Jorge Albeiro Carrillo Delgado, a déclaré dans un communiqué que Les mères de deux des filles présentes à la fête ont déjà été retrouvées.

Selon ces informations, la police de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que les quadrants de la Vierge et le poste de police touristique, “a conduit les deux mères et les deux fillettes de six ans pour le rétablissement de leurs droits, devant le commissariat de la famille et l’Institut colombien de protection de la famille, qui définiront la sanction de ce comportement et la responsabilité des parents ».

Tel que rapporté par El Universal, une procédure d’enquête a été ouverte contre les mères de mineurs pour délit de fourniture de mineurs, prévu à l’article 381 du Code pénal colombien, loi 599 de 2.000: “Quiconque fournit ou fournit une drogue mineure qui crée une dépendance ou l’incite à l’utiliser, encourt une peine de prison de (96) mois à (216) mois”dit le communiqué publié par le journal local.

Voici la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et dans laquelle les mineurs peuvent ingérer des boissons enivrantes:

Fête des enfants à Carthagène. Vidéo: Twitter @FisicoImpuro

