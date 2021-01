03/10/2019 Encarna Salazar et Toñi Salazar lors de la présentation de ‘Le concert d’Aranjuez’, le dernier album de Tomatito EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO EUROPA PRESS

MADRID, 10 (CHANCE)

Elles ont révolutionné le monde entier avec leurs performances car pour la première fois, deux femmes gitanes secouaient les clichés de leur «race» et laissaient entrevoir leur art avec des chansons qui nous ont accompagnés à travers l’histoire. Nous parlons bien sûr d’Encarna et Toñi Salazar, deux sœurs qui ont commencé à chanter en tant que choristes avec leurs frères, les Chunguitos et qui sont devenues indépendantes avec un succès brutal en allant à l’Eurovision.

Aujourd’hui, Encarna Salazar fête ses 60 ans, une vie sur scène en chantant et en dansant comme elle seule le sait. Et c’est que bien qu’il n’ait pas toujours eu de bonnes relations avec sa sœur, les différences entre les deux ont été laissées de côté il y a longtemps et maintenant ils continuent à être le groupe de musique qui nous a rendu heureux dans les fêtes tant de fois.

Elle a vaincu un cancer du sein et maintenant, avec ses 60 ans, elle a un physique magnifique et une qualité de voix qui continue de se combiner avec celle de sa sœur sur scène. Et c’est qu’après avoir traversé Survivors, les deux sœurs continuent de nous ravir par leur art.