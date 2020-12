Aux premières heures de la journée, une douzaine de parties non autorisées ont été désactivées à Mar del Plata (Twitter: @SEGURIDADMGP)

Dans un problème qui se répète chaque week-end, et au milieu de l’augmentation des infections à coronavirus dans tout le pays, hier soir dans la ville de Mar del Plata, 12 partis clandestins ont été désactivés.

Du personnel de la municipalité générale de Pueyrredón et des policiers de la province de Buenos Aires ont participé aux opérations. Des réunions non autorisées ont été signalées par des voisins à un WhatsApp activé par le secrétaire à la sécurité local.

Tel que rapporté par l’Intendance locale, dans l’une des festivités, dans une ferme à 15 kilomètres de Batán, il y avait plus de 100 personnes, à qui des actions ont été menées auprès des organisateurs pour violation de l’article 205 du Code pénal.

“Les organisateurs de la célébration appliqueront également l’ordonnance qui interdit les fêtes clandestines, qui prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 1 million de pesos”, il a été indiqué dans un communiqué. Cette sanction économique a été approuvée début novembre dernier par le Conseil délibératif de Mar del Plata. C’est une clause transitoire, elle ne sera donc pas en vigueur une fois que l’urgence sanitaire due à la pandémie de coronavirus aura pris fin.

Quelque chose de similaire s’est produit récemment en Cordoue, où le juge des délits municipaux Lorena Lopez établi un Amende de 1951600 $ aux organisateurs d’un rassemblement de masse qui a eu lieu il y a deux semaines dans un complexe de terrain de football au nord de la ville et dont plus de 400 personnes ont participé, sans distanciation sociale ni respect des mesures sanitaires.

Les organisateurs des réunions s’exposent à des amendes allant jusqu’à un million de pesos (Twitter: @SEGURIDADMGP)

Également aux premières heures de ce samedi et à la suite d’une autre plainte, à Mar del Plata, ils ont démantelé un autre événement, dans ce cas sur la rue Irala au 8300. Là, près de 50 personnes ont coupé la rue avec de la musique provenant d’une maison.

«L’intervention ici a nécessité le soutien de la police, car les troubles découlaient de l’attitude agressive des personnes présentes à l’égard du personnel municipal. Il est arrivé qu’à plusieurs reprises, la police ait dû intervenir parce que certaines personnes ne comprennent pas que nous sommes toujours dans une pandémie et que les fêtes de ce type sont interdites », a déclaré le maire du général Pueyrredón, Guillermo Monténégro.

«Nous continuons d’être inflexibles contre la clandestinité parce que nous savons qu’il n’y a pas seulement aucun protocole contre le COVID, mais que des excès de toutes sortes sont commis qui mettent en danger la vie des voisins»A ajouté le chef communal.

D’autre part, le Monténégro a déclaré que «le personnel de l’Inspection générale accompagne les points de contrôle aménagés de 11 heures à 19 heures aux 5 points d’accès à la plage publique de Playa Grande, où il est vérifié qu’aucune personne ne pénètre dans l’espace. public avec des boissons alcoolisées ou des équipements d’amplification acoustique ».

Lors de ces contrôles, les personnes sont invitées à maintenir une distance sociale sur la plage et à utiliser des jugulaires pour se déplacer dans les espaces communs.

Aux premières heures de Noël, 20 autres partis clandestins ont été démantelés (Twitter: @SEGURIDADMGP)

Aux premières heures de Noël, un nombre important de fêtes clandestines avaient également éclaté à Mar del Plata. Au total, il y a eu 20 réunions convoquées dans des maisons cinquièmes, des maisons privées et même une dans un camping sans autorisation, situé à l’intersection des rues Cerrito et Santiago Daneri, au sud-est de cette ville. Dans ce dernier plus de 200 personnes y ont participé. Alors que le week-end dernier, dans la station balnéaire, dix autres réunions ont été interrompues.

Au milieu de la prolifération des partis clandestins et massifs dans la province de Buenos Aires, le gouvernement d’Axel Kicillof avait annoncé plus tôt cette semaine la autorisation d’organiser des événements extérieurs jusqu’à 200 personnes, comme moyen de contrer les effets générés par les réunions illégales. Cependant, deux jours plus tard, les autorités ont reculé et ont annoncé qu’une telle mesure ne serait pas activée.

