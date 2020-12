Le prix du soja continue d’augmenter sur le marché de Chicago (.)

Le prix international du soja continue d’augmenter et dépasse aujourd’hui la barre des 460 $. Depuis jeudi dernier et jusqu’à ce jour, la valeur des contrats les plus proches de l’expiration a augmenté de 21 $ la tonne. Les prix du maïs et du blé ont également augmenté.

Aujourd’hui, les contrats expirant en janvier sur le marché de référence de Chicago ont augmenté de 4,23 USD et se sont négociés à 462,50 USD. De son côté sur le marché local, ledit contrat a enregistré un prix de 343,50 USD sur le Matba-Rofex.

Dans le cas des céréales, le maïs a augmenté à Chicago et atteint le Valeurs maximales depuis juillet 2019, où la sécheresse devrait avoir un impact non seulement sur le soja mais également sur la production de maïs en Amérique du Sud. Les contrats expirant en mars 2021 étaient au prix de 176,10 USD. De son côté, le blé a également enregistré des hausses et les contrats pour mars prochain se situaient à 216,10 USD.

Sur le marché physique de la Bourse de Rosario, l’offre d’achat de soja sous conditions contractuelles s’est améliorée, atteignant 28 275 $ la tonne. Sur le marché du tournesol, 400 $ la tonne étaient offerts ouvertement pour une livraison immédiate, le maïs avec livraison sous contrat, l’offre restait à 190 $ la tonne et le blé avec livraison sous contrat était au prix de 225 $ la tonne.

Le manque de précipitations en Argentine et au Brésil continue d’avoir un impact sur les prix, et la grève dans les ports exportateurs de notre pays, qui dure depuis 15 jours et se prolonge dans le temps, puisque dans les dernières heures les guildes pétrolières Ils ont rejeté la proposition salariale présentée hier soir par la Chambre de l’industrie pétrolière. L’extension de la contestation entraîne de plus grandes complications pour le mouvement d’exportation et l’industrialisation des matières premières, en plein développement de la récolte de blé et d’orge.

Pour Carlos Pouiller, analyste du marché des céréales, “La mesure de la force a pratiquement asséché l’offre de tourteau de soja sur le marché international, où il ne faut pas oublier que l’Argentine est le principal exportateur avec environ 50% de l’offre totale de ce produit. Depuis plusieurs jours, l’approvisionnement de notre pays a été suspendu et cela a également contribué à augmenter le prix du soja sur le marché international. En général, on peut dire que le marché est très sensible à ce qui se passe du côté de l’offre en ce moment, dans un contexte de demande soutenue ».

Progression de la plantation de soja

Dans son rapport hebdomadaire publié ce jour, le Département des estimations agricoles de la Bourse des céréales de Buenos Aires a déclaré que À ce jour, 77,2% de la superficie prévue de soja a été ensemencée sur 17,2 millions d’hectares.

Ces derniers jours, les tâches de plantation de soja de second ordre se sont concentrées dans le centre et le sud du pays. Il y a des retards de plantation dans le nord de La Pampa, le nord-ouest, l’ouest et le centre de Buenos Aires, en raison du manque d’humidité dans les sols. Selon les techniciens de la bourse des céréales de Buenos Aires, il reste encore 3,9 millions d’hectares à ajouter, dont 2,25 millions d’hectares sont concentrés dans le nord de la zone agricole.

“Les carrés restants au centre et au sud de la zone agricole pourraient être exclus des plans de semis, en raison du manque d’humidité à côté de la fermeture de la fenêtre de semis, affectant les projections qui ont été faites sur les semis en cours de l’oléagineux. », Ont commenté les spécialistes.

