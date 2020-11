La société de sondage Invamer a révélé son dernier sondage pour Noticias Caracol et Blu Radio. Là, ils exposent l’image favorable et défavorable des anciens présidents colombiens qui sont toujours plongés dans la politique nationale. comme Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, Ernesto Samper et César Gaviria.

Selon l’enquête, en ce qui concerne les anciens chefs d’État, les Colombiens ont une meilleure image d’Uribe avec 48% de faveur. De son côté, Juan Manuel Santos atteint 43,8%, César Gaviria 30,7%, Andrés Pastrana 29,8% et Ernesto Samper 24%.

Mais l’enquête a également montré l’évolution de cette favorabilité au fil des années, exactement de mai 2017 à ce jour.

Uribe a commencé avec une image favorable de 57,9% et son point le plus élevé a été lors de la prochaine mesure en septembre 2017 lorsqu’il a atteint 61,8%. Quant à la désapprobation, l’ex-président avait 36% en mai 2017 et le point le plus élevé a été présenté en novembre 2018, lorsque son image défavorable a atteint 47,5%.

Dans le cas du lauréat du prix Nobel, Juan Manuel Santos, en mai 2017, il n’a obtenu que 34,5% d’une image favorable contre 60,7% d’une image défavorable. A cette époque, Santos était président. Lorsqu’il a quitté ses fonctions, en août 2018, sa favorabilité a commencé à augmenter, atteignant 46,9% en août 2020, mais son image négative reste au-dessus.

Ici vous pouvez voir le résultat des autres anciens présidents colombiens:

Enquête Invamer

Gustavo Petro mène l’intention de vote pour 2022

À la question de savoir si les élections à la présidence de la Colombie avaient lieu dimanche prochain, Quelle est la probabilité que vous votiez?‘, les Colombiens ont assuré que Gustavo Petro serait l’option prédominante avec 25,9%, suivi de Sergio Fajardo (20,5%), Marta Lucía Ramírez (18,7%), Juan Manuel Galán (7,2%), Humberto de la Calle (7,0%), Federico Gutiérrez (6,7%), Alejandro Char (5,5%), Carlos Holmes Trujillo (2,1%), Alejandro Gaviria (1,3%), Iván Marulanda (0,6%) et Roy Barreras (0,6%).

De plus, l’intention de voter a été évaluée, en ne prenant en compte que les trois qui obtiennent un score, ce qui montre que l’intention la plus élevée de voter serait Sergio Fajardo avec 36,5%, Gustavo Petro (34,8%), Marta Lucía Ramírez (25,9%) et un vote blanc (2,8%).

Image du président Iván Duque

Selon l’enquête, l’approbation d’Iván Duque a chuté, et s’établit à 51,9% contre 43,6% qui soutient la direction du président. A Bogotá, la situation de l’image de Duque est critique car son image favorable est à peine de 23,9% contre 76,1% d’une image défavorable.

En revanche, le chef de l’Etat se porte bien dans les régions des Caraïbes et du café, où son image favorable l’emporte sur la défavorable.

Enquête Invamer

Quatre Colombiens sur 10 ne seraient pas vaccinés contre le coronavirus: Invamer

L’enquête a également interrogé les Colombiens sur les problèmes liés à la pandémie de covid-19. La grande surprise est qu’une partie des personnes consultées ne font pas confiance au vaccin contre le coronavirus une fois qu’il a atteint le pays.

Selon les chiffres, le 39,9% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne seraient pas vaccinées, tandis que 3,1% ne savent toujours pas si ce sera le cas. 57% ont répondu qu’ils seraient vaccinés.

De plus, il est frappant que dans l’enquête, le coronavirus soit considéré comme l’un des problèmes mineurs que le pays a.

L’enquêteur a déclaré avoir mené l’enquête dans des circonstances extrêmes, comme une crise économique dans le pays et un virus qui a touché la population mondiale, entre le 19 et le 22 novembre 2020 et la marge d’erreur est de 3%.