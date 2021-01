PHOTO DE DOSSIER: Un travailleur désinfecte les vannes du champ pétrolifère de Nahr Bin Umar, au nord de Bassorah, en Irak, contre le coronavirus. 15 mars 2020. REUTERS / Essam Al-Sudani

Par K. Sathya Narayanan

31 décembre (.) – Il est peu probable que les prix du pétrole rebondissent beaucoup en 2021, car une nouvelle variante du coronavirus et les restrictions de voyage associées menacent une demande de carburant déjà affaiblie, a montré un sondage .. Jeudi.

L’enquête auprès de 39 économistes et analystes réalisée dans la seconde quinzaine de décembre prévoit qu’en 2021 le prix du Brent sera en moyenne de 50,67 dollars le baril.

Le chiffre est supérieur aux 49,35 dollars le baril prévus pour l’indice de référence lors de la consultation du mois dernier, mais il ne diffère pas beaucoup du prix du Brent autour de 51 dollars jeudi.

Les prévisions pour les contrats à terme West Texas Intermediate aux États-Unis (WTI) sont de 47,45 dollars le baril en 2021, selon l’enquête.

C’est également au-dessus du consensus de novembre de 46,40 $ le baril, mais proche des 48 $ que l’indice de référence américain s’est fixé jeudi.

Une nouvelle variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni ce mois-ci augmente le risque de nouvelles restrictions et d’ordres de rester à la maison, ce qui, associé à un lancement progressif de vaccins, pourrait restreindre de nouvelles augmentations de prix.

La reprise de la demande de pétrole dépendra du rythme de déploiement des vaccins en cours de développement pour lutter contre le virus, selon les analystes. Certains experts ne pensent pas qu’il reviendra aux niveaux d’avant la pandémie avant la fin de 2022 ou 2023.

“Les nouvelles souches de virus pourraient compliquer les attentes et conduire à des clôtures plus dures qui paralyseront les perspectives de la demande de brut pour le premier trimestre”, a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA.

“Les mesures de fermeture supplémentaires et la danse prudente de l’OPEP + pour augmenter la production seront au centre des préoccupations au cours du premier semestre”, a-t-il ajouté.

Les contrats à terme sur le Brent et le WTI sont en baisse de plus de 20% cette année, bien que le prix du premier ait plus que triplé depuis avril, date à laquelle il est tombé à un creux de plus de 20 ans à 15,98 $ le baril.

(Rapport de K. Sathya Narayanan à Bengaluru; rapport supplémentaire de Swati Verma; édité en espagnol par Janisse Huambachano)