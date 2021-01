L’ancien Premier ministre italien Enrico Letta. . / EPA / MAURIZIO BRAMBATTI / Archives

Rome, 18 janvier . .- L’ancien Premier ministre italien Enrico Letta affronte dans un entretien avec . la crise du gouvernement ouvert dans son pays et assure qu’en ce moment “l’Italie et l’Espagne, plus que tout autre pays européen, ne peuvent permettre une crise politique. “

Fervente européiste, Letta, 54 ans, interrogée sur ce qu’il pense de la décision de Renzi de retirer les ministres de sa formation, Italia Viva, et ainsi ouvrir une crise gouvernementale, répond que “c’est un choix irresponsable de couler le pays. dans une crise politique ».

UNE CRISE QUI MISE EN RISQUE LES DÉCISIONS DE L’UE

Surtout, il souligne que cette crise italienne «met en péril les décisions extraordinaires que l’UE a prises en 2020», et que «ils ont vu un rôle efficace et positif dans l’accord renouvelé entre l’Espagne et l’Italie».

“Ces options ont changé l’Europe pour le mieux, elles l’ont rendue plus solidaire. Désormais, des pays comme l’Espagne et l’Italie, les plus bénéficiaires de Next Génération Eu (la moitié du total), ne doivent pas se tromper”, dit-il.

Les pays doivent être “rapides et efficaces dans l’utilisation correcte de ces ressources” pour plus tard “sur la base du succès de l’utilisation du Fonds de relance, demander que cet instrument soit permanent et non cyclique”, ajoute-t-il.

“Pour cette raison, l’Italie et l’Espagne ne peuvent pas se permettre, plus que tout autre pays européen, des crises politiques irresponsables dans cette période”, affirme-t-il.

En termes de fonds, l’Italie représente 209 000 millions d’euros et l’Espagne 140 000.

UNE DÉCISION IRRESPONSIBLE

Ces jours-ci, tout le monde en Italie se souvient comment, par un coup d’État, l’homme politique florentin a défené son propre partenaire du Parti démocrate (PD) puis du Premier ministre Letta.

Europeaniste éduquée, discrète, fervente, l’un des exemples de bonne politique et promotrice du Forum pour le dialogue entre l’Italie et l’Espagne, Letta a quitté le PD et est aujourd’hui directrice de la prestigieuse Ecole des Affaires Internationales de l’Université des Sciences Politiques de Paris ( Sciences Po).

Ce n’est que vendredi qu’il a rompu son silence pour parler de la crise, car il craignait d’être accusé de “rancunes”, pour affirmer que “la folie de ces jours sera payée par tout le monde, quelle que soit la couleur politique” et “ce silence serait d’être co-responsable de tout cela “.

“Pour moi, les raisons et les méthodes sont encore incompréhensibles. Et je pense que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre. Je pense que cela s’applique à la grande majorité des citoyens. Et plus les jours passent, moins on comprend”, explique-t-il depuis Paris.

LES GOUVERNEMENTS SONT NÉS ET MOURENT AU PARLEMENT

Il assure que ces critiques ne sont pas émues par les événements qui ont mis fin à son gouvernement en 2014 «car la situation est totalement différente» et qu’après cela il a quitté la politique, et sa vie désormais «se concentre sur d’autres engagements».

«Mes critiques sont en tant que citoyen préoccupé aujourd’hui par le sort du pays et son avenir», dit-il.

Concernant le choix de Giuseppe Conte de porter la crise de gouvernement au Parlement et de se soumettre à une question de confiance, Letta souligne que “les gouvernements naissent et meurent au Parlement, qu’on le veuille ou non”.

“Donc, à la Chambre des députés lundi et au Sénat mardi, ils décideront du sort du gouvernement. Ces deux votes seront décisifs”, ajoute Letta, qui espère “que le Parlement clôturera rapidement cette parenthèse de crise politique car l’Italie ne peut pas se permettre une longue période d’incertitude. “

OUVRIR LA CRISE LORS DE LA PRÉSIDENCE DU G20 EST ENCORE PLUS IRRESPONSIBLE

Le souci de Letta est qu’en ce moment “il y a de nombreuses décisions qui doivent être prises à la fois immédiatement, pour la vie quotidienne des citoyens, et à long terme” et parmi elles, il cite également la bonne utilisation des ressources contenues dans le Fonds de Recovery Next Génération EU, “mais aussi la présidence du G20”.

“Sur cette question du G20, cela rend encore plus irresponsable d’avoir voulu ouvrir la crise. Le G20, présidé par l’Italie cette année pour la première fois sera extrêmement important. Ce sera la première et la seule fois en 2021 que les Américains, les Chinois se rencontreront. et les Européens, une belle opportunité pour trouver des accords et relancer le multilatéralisme que quatre ans de Trump ont mis en crise », souligne-t-il.

Il réitère l’irresponsabilité d’une crise où l’Italie a dû faire du G20 un “tournant”

“Et à la place? Dès le début de l’année de la présidence, une crise politique interne incompréhensible sape la crédibilité internationale de l’Italie. Non, nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. La crise doit se terminer immédiatement et recommencer avec un engagement plus grand.” , laissez tomber Letta.

Cristina Cabrejas