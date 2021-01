Enrique Tarrio, le leader du groupe d’extrême droite Proud Boys, a été arrêté ce lundi à Washington Tarrio, d’origine cubaine, fait face à une accusation de destruction de biens en plus de deux autres chefs d’accusation pour possession de chargeurs d’armes à feu Le groupe Proud Boys est l’une des organisations les plus d’extrême droite partisans populaires de Trump

Enrique Tarrio, le chef du groupe d’extrême droite Proud Boys, a été arrêté lundi à Washington, où il prévoyait de participer mercredi à une manifestation massive de soutien au président sortant Donald Trump, a confirmé la police locale.

Tarrio, d’origine cubaine, a été arrêté à son arrivée dans la capitale en provenance de Miami, où il vit, pour avoir brûlé une banderole avec le slogan «Black Lives Matter» («Les vies noires comptent») qu’il a enlevé le mois dernier une église noire historique de la ville, a rapporté l’agence Efe.

Le chef du groupe d’extrême droite fait face à un chef de destruction de propriété, un délit, en plus de deux autres chefs de possession de magazines d’armes à feu avec une capacité supplémentaire pour les balles, selon des sources policières citées par le Washington Post.

Le groupe Proud Boys est celui qui a gagné le plus de visibilité ces derniers mois parmi les organisations d’extrême droite qui soutiennent Trump, et Tarrio et ses partisans prévoyaient de participer ce mercredi à une méga-manifestation de soutien au président dans la capitale.

“Les Proud Boys vont descendre dans les rues en nombre sans précédent, mais cette fois avec une différence”, expliquait récemment Tarrio sur le réseau social Parler, utilisé par de nombreux conservateurs.

«Nous ne porterons pas notre uniforme traditionnel noir et jaune. Nous serons incognito et nous serons dispersés dans le centre-ville de Washington DC en équipes plus petites », a-t-il ajouté.

Tarrio, qui était également impliqué dans l’organisation Latinos for Trump pendant la campagne électorale, a reconnu en décembre dans une interview au Washington Post qu’il avait arraché la bannière de l’église et l’avait brûlée.

«Je l’ai fait», a déclaré l’activiste, prévoyant qu’il prévoyait de plaider coupable et de payer l’église pour le coût de la bannière s’il était formellement inculpé.