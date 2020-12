Les présidents des blocs qui composent Ensemble pour le changement des députés se sont entretenus hier et ont confirmé le rejet de la suspension de la Primaire. (Franco Fafasuli)

“Nous avons déjà ratifié notre position à la table de lundi et nous sommes favorables au maintien du STEP. Vous pouvez toujours parler, mais nous allons d’abord en discuter dans Together for Change. Pour une réunion à Olivos, nous n’allons pas changer de position. Les officialismes dans les provinces ne vont pas déformer ce que nous avons déjà dit “il a dit Infobae l’une des principales références de l’alliance de l’opposition.

“J’ai parlé avec les deux présidents des blocs dont nous faisons partie Ensemble pour le changement et ils sont contre, comme notre bloc”, a-t-il catégoriquement ratifié Cristian Ritondo, président du banc PRO à la Chambre des députés, en référence au dialogue qu’il a eu avec le radical Mario Negri, et avec Maximiliano Ferraro, de la Coalition civique (CC). Cet échange a eu lieu peu de temps après Infobae Il a annoncé que les vingt gouverneurs qui ont partagé un déjeuner à Olivos avec Alberto Fernández hier, après la signature du pacte fiscal à la Casa Rosada, ont proposé la suspension des primaires ouvertes simultanées et obligatoires pour les élections législatives de 2021.

La demande a même été partagée par les dirigeants des partis provinciaux et des Juntos por el Cambio, comme Gustavo Valdés de Corrientes.. Les arguments avancés étaient le coût de l’organisation du PASO et de la pandémie COVID-19, spécialement, pour la logistique et les ressources nécessaires au plan de vaccination lorsque les dosages seront disponibles en Argentine l’année prochaine.

Alberto Fernández a signé hier le nouveau pacte fiscal dans la Casa Rosada avec la majorité des 24 gouverneurs.

Dans l’environnement de Horacio Rodríguez Larreta, le seul des 24 gouverneurs de province qui n’a pas signé le pacte fiscal et n’était pas non plus présent, ont-ils dit Infobae que le chef du gouvernement de Buenos Aires “Je ne savais pas que la réunion de consensus fiscal allait parler du STEP“Et a confirmé que” Together for Change n’accepte pas de les suspendre “.

La raison de la pandémie a également été relativisée par l’un des visages de la principale force d’opposition qui dialogue avec l’exécutif. «Le président a déjà fait deux célébrations célébrant la fin de l’ASPO (Isolement Social Préventif et Obligatoire) et a annoncé qu’il attendait le vaccin pour le début de l’année. Et les élections sont encore dans neuf mois. Il est un peu pressé de parler de la suspension du STEP en raison de la pandémie. Sauf qu’ils savent déjà qu’une deuxième vague arrive », dit-il avec scepticisme. Ensemble pour le changement veut organiser les primaires pour élire ses candidats lorsque les noms ne sont pas définis, régler le différend entre les deux ailes existantes – l’une beaucoup plus «dure» et l’autre plus encline au dialogue avec le gouvernement -, et les renforcer lorsque il peut parvenir à un consensus entre les trois forces politiques qui composent l’alliance.

Parce que c’est une question électorale, la suspension du PASO doit passer par le Congrès. Le gouvernement et le président des députés, Sergio Massa, savent que nécessite un consensus politique, puisque le projet de loi doit être approuvé à la majorité absolue du total des membres des chambres. Aux députés, le parti au pouvoir a besoin d’alliés, tandis qu’au Sénat, il en a un nombre suffisant.

“Ce n’est pas une priorité maintenant”

“Le PASO peut être amélioré, et si vous voulez réduire les coûts, vous pouvez passer au scrutin papier unique et réduire la période précédente pendant laquelle la publicité électorale peut être faite “a ajouté un autre membre de la petite table de Ensemble pour le changement, sceptique quant à la viabilité de l’initiative au Congrès.

Après avoir appris la proposition des gouverneurs d’Olivos au président Alberto Fernández, l’une des épées législatives du principal bloc d’opposition l’a assuré. Infobae qu’ils “n’ont pas parlé” parmi les membres de l’alliance d’opposition sur la question, bien qu’il ait confirmé que la question avait généré des échanges entre les présidents des blocs des trois partis qui confirment l’alliance: le PRO, l’UCR et la Coalition civique. “Ils ne marqueront pas les temps avec le PASO, ce n’est pas une question prioritaire pour l’instant. Il y a des choses plus importantes, comme ce qu’ils veulent faire avec le procureur ou avec (Amado) Boudou “avertit-il.

«Sortir du PASO est un énorme revers institutionnel. Et aussi si les PASO nationaux sont éliminés, Que fait-on du PASO local dans la province de Buenos Aires, par exemple, le principal district du pays? Il suffit de revenir aux dirigeants politiques et au favoritisme. Nous ne sommes pas d’accord », a analysé un autre législateur de l’opposition.

Au Sénat de Buenos Aires, Juntos por el Cambio est majoritaire, et sans l’accord des dirigeants de l’alliance de l’opposition, une suspension du PASO ne réussirait pas. Si l’on considère la province de Buenos Aires et la ville de Buenos Aires, où Rodríguez Larreta est également majoritaire à l’Assemblée législative, une initiative de cette nature n’a aucune chance d’aller de l’avant. «Entre les deux districts, ils concentrent près de 48% du pays, où il y aurait le même STEP, même si les nationaux sont suspendus», un référent PRO est d’accord dans la lecture.

Les porte-parole d’Horacio Rodríguez Larreta ont confirmé hier à Infobae qu’Ensemble pour le changement ne voulait pas suspendre le STEP.

Districts à liste unique

«Une autre chose est là où il y a une seule liste. Là, vous pouvez analyser la suspension du PASO, ce ne serait pas mal », a déclaré un leader PRO à la demande de Infobae.

Telle est la position du président de Mendoza Rodolfo Suarez, qui était hier à Casa Rosada pour signer le pacte fiscal mais est ensuite retourné dans sa province sans se rendre au palais présidentiel. Selon les environs du gouverneur, ils «ne l’ont pas invité» au barbecue d’Olivos. Le gouverneur radical accepte de suspendre le PASO dans les provinces où il n’y a pas de concurrence interne, mais a soutenu qu’elles devraient être effectuées là où il n’y a pas de liste convenue. C’est la position de son prédécesseur Alfredo Cornejo, et actuel président du Comité national de l’UCR.

Positions dissidentes

Au-delà de cette position de l’alliance qui a quitté le pouvoir en 2015, le gouverneur de Corrientes Valdes, ratifié avant Infobae leur position contraire à la Primaire. Le leader d’origine radicale était le seul de Together for Change à être hier au barbecue d’Olivos.

«J’ai une position, depuis avant la pandémie, en désaccord avec les primaires ouvertes parce que je crois que les candidats devraient être choisis par les partis politiques. Plus maintenant avec le plan de vaccination qui sera la priorité en 2021, et nous ne savons pas combien de temps cela durera », a déclaré Valdés à ce média après le déjeuner d’hier à Olivos. “Chaque district a présenté sa position au président et un mécanisme d’articulation a été discuté au Congrès pour en débattre.“A ajouté le président de Corrientes, qui a affirmé n’avoir découvert la proposition des dirigeants péronistes que dans le palais présidentiel.

Gustavo Valdés, gouverneur radical de Corrientes.

En effet, au déjeuner – auquel, outre Fernández, le ministre de l’Intérieur Eduardo De Pedro et le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, ont participé – il a été convenu que chaque gouverneur “mettra deux députés” pour travailler sur un projet consensuel avec le chef de la chambre basse.

“Nous ne nous asseyons pas pour en discuter car nous ne sommes pas d’accord avec la suspension du STEP», Ritondo est passé à Infobae.

Jujuy Gerardo Morales Il n’était pas à Olivos car il s’était rendu jeudi à la Casa Rosada pour rencontrer le président et le ministre de l’Intérieur car il ne pouvait pas être à Buenos Aires aujourd’hui vendredi.

La position de l’exécutif

Des sources de la Casa Rosada ont souligné que la demande de suspension pour la “seule fois” était une initiative des gouverneurs – motivée par ceux de la PJ – et que le président “vient d’écouter”. En fait, comme il l’a appris InfobaePlusieurs des dirigeants avaient discuté de la question entre eux et l’avaient soulevée plus tôt dans la semaine avec le ministre De Pedro, qui leur avait dit d’en “discuter” avec le chef de l’Etat.

Fernández était au courant de la proposition qu’il recevrait des gouverneurs au déjeuner et, après avoir entendu la demande des dirigeants, il a répondu qu ‘”il allait l’étudier”.

Pedro ne serait pas favorable à sa suspension et, en fait, à partir de leur portefeuille, ils travaillent pour être en mesure de se conformer au calendrier électoral prévu. Le ministère de l’Intérieur qu’il dirige a pour mission d’organiser les élections par l’intermédiaire du Secrétariat aux affaires politiques, dirigé par Patricia García Blanco, et de la Direction nationale des élections (DINE), dirigée par Diana Quiodo. Même De Pedro l’aurait exprimé à Rodríguez Larreta, qui a porté ce message à la table les lundis de Ensemble pour le changement.

Ministre de l’intérieur, Wado De Pedro.

Máximo Kirchner n’est pas non plus d’accord, qui l’a dit à ses collègues de la chambre basse. “C’est pour nous baiser”, ils l’ont entendu dire des collègues du corps, se référant à La Cámpora.

Jusqu’à présent, le chef de l’Etat ne s’est pas exprimé publiquement sur le sujet, et en fait l’inscription à l’ordre du jour des sessions extraordinaires d’un projet de suspension de l’expiration des parties -à la demande des forces politiques elles-mêmes à la direction électorale nationale et au ministère de l’intérieur- il a été lu comme un signe que le gouvernement avait l’intention d’aller de l’avant avec STEP. Cependant, des sources officielles ont confirmé après le déjeuner d’hier à Infobae que le sujet “sera évalué“, Tout en veillant à ce que”un consensus politique sera recherché s’il est décidé d’aller de l’avant ».

Ce que disent les autres blocs

Pour l’instant, de L’espace de Roberto Lavagna a déjà avancé une position favorable. “Avoir deux élections l’année prochaine est insensé. Allons voter directement en octobre. Mettons tous les investissements et efforts dans la création d’emplois, qui est la véritable urgence », a-t-il déclaré. Alejandro «Topo» Rodríguez, président du bloc Consensus fédéral Infobae.

Le mendocino José Luis Ramon, chef de l’un des blocs alliés du parti au pouvoir, a déjà présenté un projet à cet égard. Le bloc de l’Unité Fédérale pour le Développement mène, avec huit votes clés pour que le Frente de Todos atteigne la majorité absolue des voix, le nombre magique de 129 voix.

