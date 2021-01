Des membres de Juntos por el Cambio demandent à une délégation de se rendre à Formose pour vérifier les violations des droits humains signalées dans la province

L’interbloc de députés de Ensemble pour le changement (JxC) demandera au chef de la Chambre basse, Sergio Massa, afin qu’une délégation de législateurs soit formée pour se rendre dans la province de Formose. L’objectif est corroborer le plaintes pour violations des droits de l’homme ce que le gouverneur Gildo Insfrán commettrait dans le cadre des mesures sanitaires mises en œuvre pendant la pandémie.

La décision a été résolue aujourd’hui par la table d’opposition de la Chambre basse, à laquelle a participé le président de l’interbloc, Mario Negri, le premier vice-président de la chambre basse Omar de marchi, le président du bloc CC-ARI Juan Manuel Lopez et députés nationaux Silvia Lospennato (PRO), Brenda Austin (UCR), Alvaro Gonzalez (PRO) et Miguel Bazze (UCR).

Selon les députés nationaux, À Formose, il y a une «situation grave» avec des personnes qui vivent confinées dans des centres d’isolement pour la prévention du COVID-19, où il y a «de multiples violations des droits de l’homme». Les cas les plus graves, ont souligné les législateurs, concernent «des mineurs enfermés, qui vivent ensemble bondé partageant des lits avec des parents et des salles de bains avec des adultes qui ne sont pas de leur propre famille ».

Hier, les membres de Ensemble pour le changement des commissions des droits de l’homme et de la liberté d’expression reçu des plaintes de les deux conseillers qui ont été arrêtés pour avoir rendu publics les abus de pouvoir allégués. Des témoignages ont également été recueillis auprès de Journalistes de Formose “Ceux dont les libertés sont restreintes et intimidées au point de ne pas dénoncer, ainsi que celles d’autres citoyens qui ont partagé leurs expériences.”

«Les témoignages rendent compte de situations qui renvoient aux temps les plus sombres de notre pays: transferts de nuit de personnes vers des centres d’hébergement, surveillance et poursuites pénales contre des personnes qui expriment une opinion dissidente dans les médias ou les réseaux sociaux, censure, refus de traitement d’habeas corpus, personnes soumises à l’isolement en raison d’un COVID pendant plus de 20 jours malgré avoir donné des résultats négatifs aux tests, entrave au droit de circulation et à la libre circulation, détention illégale d’opposants », ont énuméré les législateurs.

En outre, ils ont annoncé qu’ils intégreront ces affaires dans les présentations déjà faites devant le pouvoir judiciaire, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, dirigé par l’ancien président chilien Michelle Bachelet.

«Ils seront également mis à la disposition des organisations nationales de défense des droits de l’homme, qui sont invitées à visiter les centres d’isolement de la province de Formose pour vérifier les plaintes et accompagner les réclamations légales », ont-ils précisé.

À la lumière des plaintes reçues, le banc Juntos por el Cambio “résolu de demander la rencontre immédiate”In Formosa des commissions des droits de l’homme, présidées par le député du Frente de Todos, Hugo Yasky, et de la liberté d’expression, dirigée par l’opposition Waldo Wolff, et demandera au président de la chambre basse, Sergio Massa, «d’arbitrer les moyens pour que les législateurs puissent entrer dans la province et que les privilèges parlementaires des membres de la délégation soient respectés».

Pendant ce temps, le Bureau du procureur en matière de violence institutionnelle (PROCUVIN) Aujourd’hui, il a demandé au gouvernement Gildo Insfrán des rapports sur la situation des centres d’isolement dans cette province, à la suite d’une plainte qui est entrée hier au Parquet avec la signature d’un groupe de députés de la Coalition civique. Comme il pouvait le savoir Infobae, l’organisme du ministère public a ouvert une enquête préliminaire (IP) pour déterminer si des crimes avaient été commis.

Trier par présence

Le bloc des députés nationaux d’Ensemble pour le changement a également insisté pour que les mesures nécessaires soient prises pour garantir le retour à la présence dans tout le pays “Avec des protocoles de santé adéquats, pour sauvegarder le droit des enfants et des adolescents d’accéder à une éducation de qualité.”

«Le retour à la salle de classe exprime l’engagement de placer l’éducation au centre de la scène. Le gouvernement national doit garantir la présence des élèves dans les classes et accompagner les juridictions provinciales avec les ressources et les mesures nécessaires pour ce faire. Une feuille de route claire est essentielle pour que les familles et la communauté éducative sachent, peu après la rentrée scolaire, dans quelles conditions les cours commenceront», Ont-ils indiqué dans un communiqué.

