Hope a atterri mercredi au Mexique dans un avion qui a chargé le premier lot de vaccins Pfizer-BioNTech covid-19 à arriver en Amérique latine, au milieu des doutes qui existent pour atteindre des doses suffisantes face au défi ambitieux de vacciner rapidement l’ensemble de la population mexicaine.

«Il est vrai que nous sommes toujours confrontés à une énorme pandémie, la pire que nous ayons jamais connue, mais aujourd’hui c’est le début de la fin. Aujourd’hui, nous pouvons clairement voir que nous allons vaincre ces virus », a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, sur la piste de l’aéroport international de Mexico, où un avion de DHL a atterri avec les vaccins à 9 h 02, heure locale. (15h02 GMT).

Le Mexique a ainsi inauguré un pont aérien avec l’usine Pfizer en Belgique, par lequel les cargaisons atteindront le Mexique hebdomadaire jusqu’au 31 janvier avec un total de 1,4 million de doses Cela permettra de commencer à vacciner le personnel médical qui traite les patients atteints de covid-19 dans les hôpitaux saturés de Mexico à partir de ce jeudi.

Une lueur d’espoir pour un pays qui accumule plus de 1,3 million d’infections et 119000 décès, ce qui la place au quatrième rang mondial en décès, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde.

LE DÉFI D’AVOIR ASSEZ DE VACCINS À TEMPS

«L’effort du gouvernement a été très bon. Le Mexique a été à la pointe de la distribution mondiale de vaccins, mais il y a des défis très importants car nous dépendons exclusivement de Pfizer », a déclaré à . le Dr Alejandro Macías, stratège gouvernemental contre la pandémie de grippe A. 2009.

Après un énorme déploiement diplomatique, le Mexique a convenu avec Pfizer d’un pré-achat pouvant aller jusqu’à 34,4 millions de doses qui devrait arriver l’année prochaine, ainsi que 77,4 millions de doses du britannique AstraZeneca et 35 millions du chinois CanSino, deux vaccins dont l’utilisation n’a pas encore été approuvée.

«Il faut se rappeler que nous sommes 130 millions de Mexicains et qu’il est prévu de vacciner au moins la moitié de la population, il est clair qu’avec le vaccin Pfizer nous n’allons pas l’atteindre», a déclaré l’épidémiologiste, qui a regretté que l’enquête AstraZeneca, le vaccin avec lequel le Mexique avait les plus grands espoirs, est échoué.

Non moins important est le défi logistique posé par le vaccin Pfizer, qui nécessite deux doses par personne et une chaîne du froid très délicate, avec un gel de -70 degrés qui, selon les plans du gouvernement, oblige à centraliser son approvisionnement à Mexico et dans l’État septentrional de Chihuahua, rendant l’accès aux zones rurales difficile.

Outre le risque que le calendrier d’approvisionnement en vaccins soit modifié par une demande croissante de vaccins Pfizer dans d’autres pays comme ceux de l’Union européenne, Ils commenceront également à vacciner cette semaine.

Pour ce mois de décembre, par exemple, au moins 150000 doses devaient arriver au Mexique, tandis que la cargaison a atterri ce mercrediSelon les médias, c’est un petit approvisionnement de 3 000 doses qui est arrivé avec quelques jours de retard.

“Je ne doute pas de la promesse de distribution de Pfizer, mais il est également vrai qu’historiquement les sociétés pharmaceutiques sont engagées, mais la demande est telle qu’elles ne peuvent pas respecter le calendrier”, a déclaré Macías.

VACCINER AU MOINS LA MOITIÉ DU MEXIQUE

Ce premier lot de vaccins a été transféré par l’armée dans un complexe militaire de la capitale à l’intérieur de conteneurs avec de la glace sèche, des jauges de température et des puces pour la géolocalisation, et On s’attend à ce que jeudi, ils commencent à injecter du personnel médical de la capitale, bien qu’il n’y ait pas plus de détails à ce sujet.

«Aujourd’hui, ils vont définir la stratégie pour commencer à vacciner demain», a annoncé le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, lors d’une conférence de presse matinale avant l’arrivée de l’avion.

Le plan gouvernemental annoncé il y a quelques semaines prévoit d’acquérir des doses pour garantir une vaccination universelle et gratuite, qui commence par le personnel médical et que entre février 2021 et mars 2022, il est progressivement complété avec le reste de la population en fonction de l’âge et des maladies chroniques.

Pour le Dr Macías, le chiffre magique est de vacciner 50% de la population puisque, avec ceux qui ont déjà passé la maladie, “Cela permettrait de contrôler la pandémie du point de vue de la santé publique.”

“Le principal défi sera d’avoir le vaccin en quantité et en temps suffisants”, a-t-il insisté.

Compte tenu de la possibilité qu’il y ait des citoyens qui refusent de recevoir le vaccin, López Obrador a précisé cette semaine que son application sera toujours “volontaire«Au Mexique, mais pour les experts, cela ne met pas le plan en péril.

«Il y a des gens enracinés dans une position anti-vaccinale qu’il n’y en a heureusement pas beaucoup au Mexique. Je ne perdrais pas de temps là-dessus », a déclaré Macias.

.

