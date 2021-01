A cette occasion, les Gabo Awards ont eu lieu virtuellement.

Lors d’une cérémonie virtuelle, présentée depuis le jardin botanique de Medellín, les prix Gabo du journalisme 2020 ont été décernés ce jeudi.

L’événement, qui a débuté à 6h30 de l’après-midi, heure colombienne, a été présenté par Amalia Londoño Duque, qui, au début de l’émission, a souligné que c’était «une nuit d’espoir, célébrant un journalisme qui résiste, qui se tient fort face aux défis, pour faire la lumière là où il y a des ténèbres ».

Le chauffeur a souligné que le journalisme a la responsabilité de contribuer à la prévalence d’histoires vraies, sans oublier son inéluctable engagement éthique.

Depuis 2013, Medellín, en Colombie, a été l’hôte de ces prix qui, cette fois, ont reçu la candidature de 1 443 emplois. Jaime Abello Banfi, directeur exécutif de la Fondation Gabo, a assuré que c’est la démonstration qu’il y a «un journalisme qui résiste, qui veut servir la société et qui l’a fait avec une grande détermination au milieu de la pandémie et, surtout , un journalisme qui se tourne vers le travail collectif et collaboratif », qui, a-t-il déclaré, s’est démarqué dans les finalistes des quatre catégories du concours.

Les premiers prix ont été décernés dans la catégorie Texte, dans laquelle le rapport était finaliste “Le trafiquant de drogue invisible: sur les traces de Memo Fantasma”, par Jeremy McDermott.

Le directeur exécutif d’Isight Crime a assuré que le principal défi de cette enquête était de confirmer l’identité de “Ghost Memo”, surtout parce qu’il n’y a pas eu de collaboration des autorités colombiennes ou des Etats-Unis “parce qu’il était un informateur pour la DEA”.

McDermott a souligné que le rapport avait un impact significatif, et même affecté l’environnement du vice-président de la Colombie et a révélé comment les autorités n’avaient pas identifié, et moins traité, l’un des paramilitaires de la drogue les plus dangereux du pays.

Le deuxième nominé était le rapport «Hugo, histoire d’un cœur», écrit par Pedro Simón et publié à El Mundo, en Espagne; la chronique sur le processus d’une transplantation cardiaque pour un petit garçon. «Le journalisme consiste à s’assurer que les gens ne passent pas devant certaines histoires», a déclaré Simón.

«Le Venezuela ou le paradis de deux passeurs», publié par InfoAmazonía et le Miami Herald, était le dernier finaliste. Bram Ebus, l’un des auteurs, a expliqué qu’il s’agissait d’une enquête sur le conflit généré par l’exploitation illégale de l’or dans le sud du Venezuela, qui, a assuré le journaliste, est un élément fondamental des conflits sociaux dans ce pays.

Stefano Wrobleski, un autre réalisateur, a souligné la collaboration de journalistes locaux de différents pays, qui ont interviewé plus de 200 personnes

Le journaliste espagnol Pilar del Rio, veuve de l’écrivain José Saramago, a pris la parole au nom du jury, également composé du Colombien Santiago Gamboa et du Nicaraguayen Sergio Ramírez, assurant qu’ils ont trouvé “Il n’y a pas un gagnant mais de nombreux et plusieurs gagnants”, ce qui, a-t-il assuré, est le signe que “le journalisme est actif et vivant comme très rarement”.

Le gagnant, a annoncé Pilar del Río, était “Venezuela, ou paradis deux passeurs”.

Gagnants de la catégorie Texte avec la publication «Venezuela, ou deux paradis des passeurs», publiée dans InfoAmazonia, Miami Herald, Runrun.es, De Correspondent et Correo del Caroní.

La deuxième catégorie importante était «Image», qui comprend des œuvres en photographie, vidéo et multimédia

Les nominés dans cette catégorie étaient le travail «Defenders of the jungle», publié par El País, d’Espagne. Francesc Badia i Dalmases, l’un des cinéastes a expliqué qu’ils avaient voyagé à travers la jungle amazonienne pour découvrir comment les communautés autochtones luttaient contre l’extractivisme qui détruit l’habitat.

Pablo Albarenga, l’autre auteur de la pièce, a souligné l’importance des histoires racontées par ses propres protagonistes.

GIG – A Uberização do Trabalho, de la chaîne brésilienne Globo New, était le deuxième finaliste dans cette catégorie. Maucio Monteiro Filho a expliqué qu’ils ont accompagné pendant un certain temps des travailleurs dans différentes parties du continent afin de montrer l’effet des plateformes numériques sur l’emploi; Selon Caue Angeli, une autre cinéaste, ils ont réalisé le documentaire afin d’aider les gens à réfléchir sur la situation de l’emploi de centaines de Latino-Américains qui travaillent avec ces applications.

Le troisième travail nominé dans cette catégorie était «Les filles suicidaires du Salvador, qui, selon Patricia Clarembaux, est un reportage multimédia bilingue sur les violences brutales subies par les filles et les jeunes dans ce pays d’Amérique centrale.

Almudena Toral a expliqué que le documentaire est apparu après avoir fait plusieurs reportages sur la violence au Salvador, qui a décidé de se plonger dans une enquête qui cherchait à entendre les témoignages de nombreuses femmes avec des histoires qui n’avaient pas été racontées.

Pendant trois semaines, les cinéastes ont interviewé une dizaine de filles et de femmes salvadoriennes, dans le but, a expliqué Toral, de révéler les raisons pour lesquelles elles fuient leur pays.

Le journaliste nicaraguayen Carlos Fernando Chamorro, fondateur et rédacteur en chef du site d’information Confidencial, était en charge de annonce le prix du documentaire «Defenders of the jungle», réalisé par Francesc Badia i Dalmases

Gagnants des catégories d’images.

Clemente Manuel Zabala a été l’un des premiers éditeurs de Gabriel García Márquez, et en son nom, les prix Gabo soulignent le travail des éditeurs.

Les jurés, María Teresa Ronderos, Germán Rey et Mónica González, a décerné le prix au groupe de rédacteurs en chef du magazine numérique Cerosetenta, de l’Université de Los Andes, en Colombie, mettant en avant l’équipe, et non à un éditeur singulier, car, ils assurent, avec leur travail, la qualité et leur leadership collectif sont ils sont devenus un exemple de la façon de faire du journalisme dans les universités.

La catégorie suivante était «Couverture»; qui met en évidence le travail actuel dans n’importe quel format.

Le journaliste José Luis Sanz s’est démarqué dans la réalisation de la série de reportages «Frontera sur», le travail d’équipe entre le média espagnol El País et le journal numérique salvadorien El Faro, cela a permis à quelque 25 personnes de participer à la couverture des processus de migration à la frontière entre le Mexique et le Guatemala.

“Les exploiteurs d’eau” est le produit d’un groupe appelé Mexicains contre la corruption et l’illégalité qui, selon Thelma Gómez, voulait mettre en évidence les inégalités d’accès à l’eau au Mexique, où les particuliers et les entreprises privées ont plus d’un million de mètres cubes d’eau concédée.

Le troisième ouvrage de cette catégorie était “Land of the Resistant”. Dora Montero a expliqué que l’objectif de cette série était de rendre visible la lutte de centaines de dirigeants confrontés aux menaces et à la violence pour défendre l’environnement sur le continent. Plus de 45 personnes, dont des journalistes, des analystes de données, des photographes, des vidéastes, des designers et des développeurs ont participé à la production de cette pièce.

Le Brésilien Rosental Alves, spécialiste du journalisme en ligne, a annoncé «Southern Border» comme lauréat de la catégorie.

Gagnants de la catégorie de couverture.

La dernière catégorie était l’innovation, dans lequel «Funes: un algorithme contre la corruption», du Pérou; «Radar Aos Fatos», du Brésil, et «Sept heures d’angoisse à La Modelo», de Colombie. Le gagnant était Radar Aos Fatos.

Enfin, le travail de Radio Cooperativa de Chile s’est démarqué dans la catégorie Excellence.

À la fin, le présentateur a promis: «Nous reviendrons, nous célébrerons ensemble et nous le ferons en compagnie de toutes les personnes qui travaillent pour le journalisme dans toute l’Amérique latine. Tous invités au Prix Gabo 2021 ».

