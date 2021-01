Tania Ruiz (Photo: Instagram @ taniaruize)

Enrique Peña Nieto Il est resté à l’écart des projecteurs malgré le fait que son mandat en tant que président du Mexique ait été exposé à plusieurs reprises et qu’il y ait plusieurs plaintes contre des membres de son cabinet. Mais bien que son image soit cachée depuis près de deux ans, Ses dernières vacances d’hiver ne sont pas passées inaperçues et on apprend qu’il est resté avec sa famille et sa petite amie Tania Ruiz dans une luxueuse villa située à Punta Cana, en République dominicaine.

Selon le programme de divertissement Telemundo, Suelta la sopa, L’ancienne famille présidentielle a profité d’une pause de Noël exclusive loin des scandales et des accusations contre le politicien de l’État du Mexique.

Dans les images présentées, vous pouvez voir une piscine et une plage privée, ainsi que des chambres spacieuses et des installations de repos adéquates pour six personnes: Peña Nieto, sa petite amie Tania Ruiz, sa mère et les trois enfants qu’il a eu avec Mónica Pretelini.

Les commentateurs ont classé cet endroit comme un “paradis” au milieu de Punta Cana, avec des eaux cristallines, de grands espaces privés et un coût d’environ 8 000 ou 5 000 USD par nuit.

Peña Nieto et sa famille pourraient profiter de vacances d’hiver très chères

C’est Ailinn Mujica, animatrice de Suelta la sopa, qui a donné plus de détails sur la vie de l’ancien président mexicain.

«Apparemment, Enrique Peña Nieto était en Espagne et s’est rendu en République dominicaine pour passer Noël et le réveillon du Nouvel An avec ses amis et sa famille. Ils sont arrivés le 22 décembre, semble-t-il, pour rester jusqu’au début du mois de janvier, mais comme ils ont vraiment aimé le paradis où ils se trouvaient et qu’ils ont prolongé le contrat pour que la maison reste, disent-ils, jusqu’au 16 janvier. Alors imaginez que c’est environ vingt-plusieurs jours », a déclaré l’actrice et animatrice cubaine.

Juan Manuel Cortés, pour sa part, a confirmé que ces vacances a servi à redécouvrir Peña Nieto avec ses enfants, sa mère et Tania Ruizcar, en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie, ils n’avaient pas été retrouvés depuis de nombreux mois.

«Il a non seulement rencontré Tania Ruiz, avec qui on me dit, il va rester jusqu’en février. Pas dans ce village de la République dominicaine, ils me disent qu’ils sont ailleurs, mais ils sont ensemble, ils sont ensemble », a-t-il commenté.

«Tania n’était pas avec sa fille, car sa fille a passé le Nouvel An avec son père à Los Cabos. La seule certitude est que cette romance entre Peña Nieto et Tania Ruiz continue et ce que nous voyons, c’est que Peña Nieto n’a pas l’intention de visiter le Mexique », a-t-il ajouté.

Il a expliqué que dans les images de la célébration partagées par Paulina et Alejandro Peña, on voit la mère de l’ancien président, qu’il n’avait pas non plus vue depuis longtemps.

Mujica voulait également éloigner Angélica Rivera de ces vacances luxueuses et elle a récemment été également distinguée par le magazine TV Notes pour avoir profité d’une pause très chère, mais à Aspen, au Colorado.

«Dans ce programme, nous avons vu à l’aéroport qu’Angelica voyageait avec ses filles sur un vol commercial et ce n’était même pas une compagnie aérienne chère. A Aspen, très peu de gens font du shopping parce qu’ils font du ski », dit avant les affirmations de la publication mexicaine.

(@ sofia_96castro / Grosby)

Paulina et Alejandro Peña ont partagé plusieurs images de leur réunion de famille le 31 décembre 2020 et c’est ainsi que nous avons appris que Tania Ruiz a également célébré la fête avec eux.

Le fils du politicien mexicain a également partagé des photographies avec les frères Luis et Santiago Miranda, les enfants de Luis Miranda Nava, actuel député fédéral du PRI, qui a occupé divers postes dans la présidence de l’EPN et est également le parrain de Nicole, la plus jeune fille de l’ancien président. La même chose pourrait être appréciée Fernando Tena, le petit ami de Paulina Peña et fils de l’ancien footballeur et entraîneur de Bravos de Juárez, Luis Fernando Tena.

Tania Ruiz a célébré le nouvel an avec la famille d’Enrique Peña Nieto (Photo: Instagram @Taniaruize)

La gestion de Peña Nieto à la présidence du Mexique a été démontrée à plusieurs reprises parce que les plus hauts responsables, tels que Salvador Cienfuegos, Rosario Robles ou Emilio Lozoya, ont été dénoncés pour différents crimes et sont en cours de procédure devant les autorités. des États-Unis et du Mexique.

PLUS SUR CE SUJET

Skier dans la neige, se promener dans des magasins exclusifs et des tenues chères: c’était le voyage luxueux d’Angélica Rivera et de ses filles à Aspen

Entre apéro et en famille, c’est ainsi qu’Enrique Peña Nieto est réapparu sur les réseaux sociaux