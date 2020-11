Ricardo Cortés Alcalá a expliqué les deux scénarios possibles des vaccins développés contre le virus SRAS-CoV-2 (Vidéo: SSa)

Ricardo Cortés Alcala, Directeur général de la promotion de la santé, a expliqué lors de la conférence de presse du soir ce lundi le vaccin contre la maladie COVID-19 a deux résultats possibles: le premier et celui attendu par tous est que votre candidature couper la chaîne d’entraînement et la seconde est que réduire la mortalité dérivé d’une infection par le virus SARS-CoV-2.

Depuis le Palais national, le fonctionnaire a illustré ces deux scénarios en utilisant les résultats du vaccin contre la rougeole et celui mis au point pour empêcher la propagation de la grippe. Dans le premier cas, a-t-il souligné, le succès a été retentissant, car la condition a été contrôlée avec son application.

Cortés Alcalá a souligné que l’un ou l’autre des deux résultats était favorable pour la santé publique (Photo: . / Henry Romero)

D’autre part, Le vaccin antigrippal est différent, car même s’il réduit les complications et la probabilité d’entrer en unité de soins intensifs de 85%, n’empêche pas la personne à qui la dose a été appliquée de souffrir de la maladie.

«Si le vaccin, l’un des vaccins ou tous les vaccins contre le SRAS-CoV-2 se révèlent comme la rougeole sera ce que nous voulons tous et donc va couper les chaînes de transmission et nous pourrions contrôler l’épidémie de manière très, très efficace au Mexique et partout dans le monde. Si les résultats sont comme ceux d’un vaccin contre la grippe, ce sera aussi extraordinaire, parce que ce que nous voulons, c’est que les gens ne meurent pas; alors, si le vaccin nous aide à réduire le nombre de complications et le nombre de décès, ce sera une stratégie extraordinaire », a déclaré Cortés Alcalá.

Dans ce contexte, il a indiqué que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devrait être prudente avec les études candidates. “Si le vaccin ne s’avère pas aussi extraordinaire que le vaccin contre la rougeole, il n’aura pas les mêmes résultats et nous devrons continuer à vivre et à vivre avec le virus SRAS-CoV-2.”

La SSa a rapporté que jusqu’à ce lundi 16 novembre, 1009396 cas positifs et 98861 décès dus au COVID-19 avaient été enregistrés au Mexique (Photo: Graciela López / Cuartoscuro)

Ce lundi 16 novembre, le ministère de la Santé (SSa) a annoncé qu’en 24 heures ils se sont inscrits 2874 nouvelles infections Oui 319 décès dus au COVID-19 dans le pays.

Avec ces chiffres s’accumulent 1009396 cas positifs Oui 98861 décès causée par une maladie à coronavirus. De plus il y a 61698 cas suspects avec possibilité de résultat, 1 230 822 négatif et un total de 2 614 544 personnes étudiées depuis le premier cas enregistré dans le pays.

Le directeur général de la promotion de la santé a annoncé Quoi la proportion de personnes testées positives au COVID-19 était de 42% à la semaine 45.

De plus, il a signalé que on estime que 42 922 (4%) patients ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, qui représente les personnes susceptibles de contribuer à la transmission du virus.

Des flambées de la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2 sont survenues dans certains États de la République (Photo: . / Luis Torres)

Au Mexique, de la semaine 44 à la semaine 45, il y a eu une diminution de (-) 3% dans les cas estimés (somme des infections confirmées et suspectées) au niveau national, en comptant 1 168 359 jusqu’à ce lundi. également 754 200 personnes se sont rétablies de la maladie.

Concernant les décès dus à la maladie COVID-19, L’agence de la santé a signalé que, de la semaine 44 à 45, un diminution de (-) 2 pour cent.

En plus de cela, un diminution des décès de (-) 46% depuis la semaine épidémiologique 28, au cours de laquelle 5 338 décès causés par le virus SRAS-CoV-2.

D’autre part, Cortés Alcalá a donné des informations sur l’hospitalisation quotidienne nationale. À cet égard, il a expliqué que l’occupation totale est de 33% (35% dans les lits de soins généraux et 28% dans les lits avec ventilateur)

Lors de la dernière coupe, une goutte de 29% d’occupation hospitalière puisque le plus grand nombre de personnes hospitalisées a été enregistré, avec 18 223.

