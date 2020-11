Hugo López-Gatell s (Photo: Twitter @ HLGatell)

La Secrétaire de Santé a rapporté que le 45,45% des personnes décédées au Mexique des suites du Covid-19 souffraient d’hypertension. Ce n’est pas une information nouvelle que l’hypertension est l’une des comorbidités associées aux symptômes les plus graves du coronavirus, cependant, le chiffre dépasse les prévisions attendues et constitue une nouvelle sérieuse pour une grande partie de la population de ce pays qui souffre dudit problème cardiovasculaire. .

Ces informations sont le produit d’une enquête menée par le Conseil national de la science et de la technologie (Conacyt). La Diabète est la deuxième comorbidité la plus fréquente chez les patients décédés COVID-19[feminine, 28,59% souffraient de cette maladie. Les autres comorbidités qui augmentent considérablement le risque de symptômes graves comprennent: VIH, la obésité, la Iinsuffisance rénale chronique, le MPOC, et en général, maladies cardiovasculaires. Avoir un ou plusieurs de ces problèmes de santé augmente considérablement le risque d’avoir des complications ou même de mourir du dangereux nouveau virus.

L’hypertension artérielle est l’un des problèmes de santé publique les plus graves du pays. Dans un rapport publié par l’IMSS, il a été rapporté qu’un Mexicain majeur sur trois souffre d’hypertension artérielle. Cette maladie dégénérative chronique, même avant la pandémie COVID-19, a causé plus de 50 mille morts par an.

Conférence Covid (Photo: Ssa)

José Ángel Cigarroa López, chef de la clinique de transplantation et d’assistance ventriculaire de la Hôpital de cardiologie du XXIe siècle, a annoncé que l’on estime que le 80% de la population nationale souffre de cette condition sans s’en rendre compte, car il peut ne pas donner de symptômes. Selon les informations de l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition de 2012, le Mexique a le taux d’hypertension le plus élevé au monde.

Bien que l’hypertension artérielle soit particulièrement grave dans le contexte mexicain, selon un rapport du Institut national de la santé publique (INSP) «Est un problème de santé publique qui affecte 29,1% des adultes en Amérique latine. Selon les données présentées par cette recherche, la prévalence des patients hypertendus avec une pression artérielle contrôlée au Mexique est seulement 45,6%, ce qui est considérablement inférieur à celui de pays comme Cuba (85,8%), États Unis (65,4%) et Chili (56,8%), où les systèmes de santé font appel à des médecins spécialistes pour la prise en charge de l’hypertension artérielle et pour améliorer l’observance du traitement des maladies chroniques ».

Pendant toute la durée de la pandémie, le ministère de la Santé a annoncé que Le Mexique ajoute au total un million 60 mille 152 cas confirmés de contagion. Avec 10794 nouvelles infections détecté sur le territoire national en seulement 24 heures, un record de transmission a été atteint en un jour. De même, le nombre de morts a augmenté de 812 personnes, atteignant un total cumulé de 102 739 décès.

Conférence Covid (Photo: Ssa)

Le taux d’occupation des lits dans les hôpitaux qui traitent les patients atteints de coronavirus est aujourd’hui de 37%. Seulement 6 points de pourcentage au-dessus de la moyenne mondiale d’occupation de 31%.

Les dix entités avec les cas les plus actifs de Covid-19 sont, du plus élevé au plus bas, CDMX, État de Mexico, Nouveau Lion, Guanajuato, Sonora, Coahuila, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tabasco et Tamaulipas. Les 10 États avec le moins de cas actifs sont, du moins au plus grand, Campeche, Colima, Nayarit, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur, Quintana Roo, Zacatecas et Hidalgo.

