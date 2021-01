16/11/2017 Le ministère de la Justice de l’Équateur a rapatrié 36 ressortissants qui restaient détenus aux États-Unis pour trafic de drogue afin qu’ils continuent à purger leur peine dans le pays ibéro-américain AMÉRIQUE DU SUD ÉQUATEUR POLITIQUE TWITTER

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Le parquet équatorien a demandé ce vendredi à la Cour nationale de justice (TNJ) une peine de quatre ans de prison pour l’ancienne vice-présidente du pays, María Alejandra Vicuña, pour délit de détournement de fonds.

Cette pétition implique une augmentation de la peine d’un an pour laquelle Vicuña a été condamnée en janvier 2020 pour le crime de collusion pour les contributions illégales demandées à ses anciens collaborateurs alors qu’elle était législatrice dans “ l’affaire Diezmos ” et a été prononcée lors d’une audience demandée par la défense de la femme condamnée dans laquelle ils ont demandé l’annulation de la peine.

“Le procureur général de l’État de substitution, Wilson Toainga, a demandé que la peine maximale soit appliquée pour le crime de commotion cérébrale. La demande d’imposer quatre ans a été appuyée par le bureau du procureur général de l’État, en sa qualité de procureur privé”, a-t-il dit. a informé le parquet dans une déclaration.

Au cours du procès, le parquet a prouvé qu ‘«il y a des preuves suffisantes» pour prouver que Vicuña a reçu des virements bancaires de trois de ses collaborateurs à l’Assemblée nationale.

Ainsi, l’ancienne vice-présidente a profité de sa position pour réclamer ces paiements destinés à financer le mouvement politique Alianza Bolivariana Alfarista, dirigé par le père de l’accusé.

Vicuña a été législatrice à l’Assemblée nationale entre 2009 et 2017 pour le mouvement au pouvoir Alianza País (AP) sous le gouvernement de l’ancien président Rafael Correa (2007-2017).

Entre octobre 2017 et décembre 2018, elle a occupé le poste de vice-présidente, après que l’Assemblée nationale a limogé l’ancien vice-président Jorge Glas, condamné respectivement à six et huit ans de prison dans les affaires Odebrecht et Bribery.

Vicuña a démissionné de la vice-présidence après avoir découvert le scandale des contributions illégales demandées à ses anciens collaborateurs.

Selon l’enquête, Vicuña a reçu un total de 43 295 dollars (environ 35 400 euros) de contributions illégales, le mouvement Alianza Bolivariana Alfarista n’ayant pas été enregistré auprès du Conseil électoral national ou tenu des comptes.