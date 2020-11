17/09/2020 Andrés Arauz et Carlos Rabascall, candidats à la présidence et au vice-président de l’Équateur, respectivement, pour le parti de l’ancien président Rafael Correa, Centro Democrático. POLITIQUE ESPAGNE EUROPE MADRID INTERNATIONAL TWITTER ANDRÉS ARAUZ (@ECUARAUZ)

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Le candidat de Correísmo pour la liste 1 (Centre démocratique) aux prochaines élections présidentielles en Équateur, Andrés Arauz, se rendra en Bolivie ce samedi pour assister à l’investiture de Luis Arce et en profitera pour le rencontrer ainsi qu’avec l’ancien président Evo Morales, avec le président argentin Alberto Fernández et avec le vice-président espagnol Pablo Iglesias.

Comme des sources de son équipe l’ont informé Europa Press, Arauz se rend à La Paz à l’invitation du président élu Luis Arce et, bien que l’ordre du jour soit sujet à changement, il tiendra plusieurs réunions axées sur la “réactivation économique” du pays et la coopération bilatérale en des questions telles que l’acquisition de vaccins contre Covid-19, les investissements productifs, éducatifs et culturels et la situation des migrants équatoriens en Espagne et en Argentine.

Avec Luis Arce, Arauz veut parler de la production de véhicules électriques et de l’échange de bonnes pratiques en matière de gouvernance de l’eau. Avec Fernández, de l’approvisionnement en vaccins contre Covid-19 et aussi des échanges universitaires.

Avec Iglesias, il veut parler des conditions économiques et sociales des citoyens de ce pays en Espagne, puisque Iglesias est vice-président des droits sociaux. Il demandera également le soutien de l’Espagne et de l’UE pour renégocier la dette avec le FMI et proposera de renforcer les relations en organisant au moins un sommet annuel.

Quant à Evo Morales, qu’il verra dans le cadre d’un événement organisé par le mouvement indigène, Arauz souhaite tenir une rencontre avec lui en Équateur pour resserrer les liens en faveur de l’intégration des peuples indigènes en Amérique latine.