Les chiens sont d’excellents compagnons d’aventure. Selon la race, ils sont énergiques, aimant s’amuser et ne se plaignent pas autant que vos compagnons humains. Lorsque vous les emmenez à l’extérieur, vous pouvez vous contenter d’un collier et d’une laisse ordinaires, mais la construction de l’équipement de votre chien rendra son temps sur le terrain (et le vôtre) plus sûr et plus confortable. Nous avons fait des recherches sur le marché, lu les avis des clients et nous sommes appuyés sur l’expérience de nos propres amis à quatre pattes avec certains de ces produits lors de la randonnée, du camping et du temps passé à l’extérieur. C’est ainsi que nous savons que cet équipement résistera à toutes vos excursions.

Harnais

Kurgo Journey Air

La doublure en maille de ce harnais de coupe athlétique gardera votre chien à l’aise après des heures d’usure. Kurgo propose le Journey Air en cinq tailles, chacune avec quatre points de réglage pour une personnalisation supplémentaire une fois qu’il est attaché. Les boucles sur la poitrine et le dos vous offrent des options pour attacher une laisse.

Laisse

Tuff Mutt mains libres

Une laisse mains libres est une bonne option pour la course sur sentier, la randonnée avec des bâtons de randonnée ou d’autres moments où vos mains sont occupées. Cette laisse de 4 pieds 3 pouces s’étend jusqu’à près de 5 pieds 5 pouces, grâce à la section élastique au milieu. Ce bungee se prolonge lentement avec une résistance saine, ce qui garantissait moins de remorqueur lorsque notre testeur de mélange en laboratoire Poppy l’a maximisé. Les poignées aux deux extrémités nous permettent de la contenir lorsque nous avons croisé d’autres chiens et leurs humains.

Collier lumineux

Nite Ize Collier de sécurité à DEL NiteHowl

Gardez un œil sur votre chien quand il fait nuit avec le NiteHowl. Il est disponible en cinq couleurs et les deux voyants LED fonctionnent en mode lueur ou flash. Notre testeur a été particulièrement impressionné par la durée d’exécution. Presque deux ans plus tard, elle n’a pas encore eu à remplacer les piles.

La plupart des matelas de sol ont juste assez de place pour les humains. Apportez quelque chose comme le lit pour chien Moon de Klymit lors de votre prochain voyage de camping aidera votre chien à ne pas essayer de se muscler dans votre espace. Le coussin d’air en polyester laminé de 210 deniers est suffisamment résistant pour résister aux griffes acérées, et la housse en polaire lavable ajoute plus de durabilité. Entièrement gonflé, le Moon mesure 2,5 pouces d’épaisseur, mais recule assez petit pour être utilisé dans l’arrière-pays (ou économiser de l’espace dans votre coffre pendant le camping en voiture).

Couverture

Ruffwear Clear Lake

Les nuits froides, le lac Clear peut garder votre chien au chaud. La coque en polyester de 75 deniers est résistante à la bave et peut supporter des abus légers. À l’intérieur, il contient un isolant synthétique recyclé de 500 grammes. Ruffwear comprend un sac de rangement pour un transport facile vers et depuis votre camping.

Avec une formation appropriée, il n’y a aucune raison pour que votre chien ne puisse pas supporter une partie de son propre poids lors de randonnées et de randonnées. Ce pack Mountainsmith contient de 6 à 18 litres de trucs, selon la taille que vous choisissez. Vous pouvez régler la hauteur des sacoches indépendamment du harnais de poitrine pour une efficacité de transport maximale, et le rembourrage en maille et en mousse EVA perforée offre un confort.

Dispositif de localisation

Cloche à vache Remington Nickel pour chiens

Cette cloche légère nous permet de localiser notre chiot lorsqu’il n’est pas en location. C’est aussi simple que de passer son collier dans la boucle en nylon de la cloche. Pour plus de précision (ou si vous êtes ce genre de parent d’hélicoptère pour chien), le collier intelligent Fi utilise le GPS et le LTE pour suivre la position de votre chien et le nombre de pas quotidiens.

bol

Bol pour chien Wolfgang Man & Beast Field

La portabilité est généralement une priorité lorsque vous faites de la randonnée et du camping. Le bol pour chien de champ doublé imperméable se replie lorsqu’il n’est pas utilisé et dispose d’un anneau en D pour un transport facile. Si la durabilité est une priorité, essayez le bol Boomer en acier inoxydable de Yeti.

Stockage alimentaire

Sac pour chien Wilderdog

Placez jusqu’à 40 tasses de croquettes dans ce sac pour chien réutilisable (et portant le nom approprié). La conception roll-top est sécurisée, tout en vous permettant de l’attacher à votre sac et de le réduire plus petit à mesure que l’approvisionnement alimentaire diminue. De plus, Wilderdog comprend une tasse de 1,5 tasse pour vous aider à répartir les repas.

Baume de patte

Musher’s Secret 2,1 oz.

Avant de partir sur un terrain accidenté, de la neige ou du sable, appliquez un peu de Musher’s Secret sur les pattes de votre chiot. Le mélange de cires et d’huiles naturelles empêchera l’accumulation de neige et réduira la sensibilité à la température. Pour encore plus de protection, les bottes pour chiens Grip Trex de Ruffwear ont un fond en caoutchouc durable.

Premiers secours

Adventure Medical Kits Trousse médicale pour chien de randonnée

Les urgences sur les sentiers peuvent également arriver aux chiens. Soyez prêt avec cette trousse de premiers soins, qui comprend une pince à épiler, un produit de lavage des plaies, une seringue, de la gaze et des bandages auto-adhésifs.

Stockage des déchets

Sac à dos Ruffwear

Ne laissez aucune trace à l’aide du Pack Out Bag. Attachez cette pochette de transport de merde à votre sac ou portez-la comme ceinture. Les sacs à déchets se distribuent par l’arrière et Ruffwear en comprend 15 pour vous aider à démarrer. Une doublure imperméable, une fermeture à glissière résistante à l’eau et une coque en nylon indéchirable robuste gardent le désordre contenu jusqu’à ce que vous soyez de retour à la civilisation.

Gilet de sauvetage

Manteau flottant Ruffwear

Tous les chiots n’aiment pas l’eau, mais ceux qui le font devraient y plonger avec leur propre VFI. Avec six tailles disponibles et trois boucles sur le harnais, le manteau flottant de Ruffwear est facile à installer et à régler. Les boucles à l’arrière vous permettent d’attacher une laisse et une lumière de visibilité.

Dans les climats froids et les jours d’hiver, votre chien peut avoir besoin d’un peu d’isolation supplémentaire. Le Loft à isolation synthétique de Kurgo est réversible et se décline en plusieurs combinaisons de couleurs, bien que nous aimions ce bleu-orange pour la saison de chasse. La garniture réfléchissante augmente la visibilité. Entre les cinq tailles et le système de fixation Velcro, il est également facile d’obtenir un bon ajustement.

