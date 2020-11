Le gouverneur évincé de la Banque centrale de Turquie, Murat Uysal. . / EPA / STR / Archive

Ankara, 7 novembre . .- Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a nommé Naci Agbal, ancien ministre des Finances, nouveau gouverneur de la Banque centrale, à un moment où la lire est au plus bas dollar et euro.

La nomination d’Agbal en remplacement de Murat Uysal, nommé par Erdogan en juillet 2019, a été annoncée aujourd’hui, un jour après que la lire a atteint des plus bas historiques, lorsqu’elle est passée à 10,14 unités contre euro et 8,55 contre dollar. .

La monnaie turque, qui n’a cessé de perdre de la valeur le mois dernier, a déjà accumulé une dépréciation de 10% depuis début octobre et de 35% depuis qu’elle a entamé une trajectoire descendante marquée en février, après plus d’un an de stabilité relative.

Le gouverneur évincé est arrivé au pouvoir après une longue pression d’Erdogan sur l’ancien chef de la banque émettrice pour réduire les taux d’intérêt, le président estimant que les taux élevés entraînent une hausse de l’inflation.

Suite à une série de baisses de taux, la banque centrale a commencé à relever les taux en août dans une réaction qui, selon les analystes, était tardive et pas assez rapide pour contenir la baisse de la lire.

Les taux d’intérêt sont désormais à 10,25%, sous l’inflation de 11,89%, bien au-dessus de l’objectif de 5% du gouvernement.

Jusqu’à présent, le nouveau gouverneur de 52 ans était chef du bureau présidentiel du budget. Il était auparavant ministre des Finances entre 2015 et 2018, lorsqu’il a été remplacé par Berat Albayrak, le gendre d’Erdogan.

De la part du principal parti d’opposition, le social-démocrate CHP, le changement a été critiqué, accusant Erdogan de renvoyer ceux qui agissent à la fois selon les lois du marché et les «lois du palais», en référence au siège de la présidence.

Les analystes estiment que les tensions de la Turquie avec la Grèce en Méditerranée orientale, l’implication d’Ankara dans le conflit du Haut-Karabakh et le récent affrontement avec la France au sujet des mesures de Paris contre l’islamisme radical ont également contribué à la chute de la monnaie.

Certains experts estiment que l’éventuelle victoire aux élections américaines du démocrate Joe Biden, plus enclin à imposer des sanctions à la Turquie dans les conflits bilatéraux que Donald Trump, plus à l’écoute d’Erdogan, pourrait également influencer la dépréciation de la lire.