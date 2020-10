Le blooper de Neto pour le but d’Alavés contre Barcelone (Infobae)

le Barcelone de Ronald Koeman Il est encore en construction dans la recherche du fonctionnement optimal qui lui permette de générer une dynamique gagnante. Bien qu’il ait triomphé contre la Juventus dans le Ligue des champions, en Liga, les choses ne vont pas si bien: il vient de perdre El Clásico contre le Real Madrid et a également commencé avec son pied gauche contre lui Alaves.

Ran le minute 30 du match joué en Mendizorroza, correspondant à la date 8 de la ligue espagnole, lorsque le Alaves a commencé une contre-attaque. Deyverson mettre une balle dans l’espace pour Luis Rioja qui ne semblait pas porter beaucoup de danger Gerard pique. Mais le défenseur a joué un ballon très compromettant pour Net et les doutes ont commencé.

Le gardien brésilien était nécessaire car la passe de Piquer Il était très fort et compliqué, et son contrôle du ballon n’a pas trop aidé non plus, alors il a fini par céder à la pression de l’attaquant rival, qui a terminé avec un but vide.

Luis Rioja converti après l’erreur de Neto (REUTERS / Vincent West) (VINCENT WEST /)

Barcelone a senti le coup et n’a pu atteindre un match nul qu’en seconde période, alors qu’Alavés se retrouvait avec dix hommes pour le expulsion de Jota Peleteiro à 61 ′. Une minute après ce carton rouge Antoine Griezmann a marqué le 1-1 avec une définition luxueuse.

Ceux dirigés par Ronald Koeman Ils ont essayé de capitaliser sur le désavantage numérique de leur rival et sont allés chercher la victoire jusqu’au bout. Cependant, les habitants n’ont pas cédé à la pression Lionel Messi et compagnie. C’est ainsi qu’Alavés a réussi à organiser un tirage au sort qui a fini par se célébrer presque comme un triomphe.

Les Catalans, malgré leurs bonnes performances au niveau international (battus 5 à 1 contre Ferencvaros et victoire 2 à 0 contre la Juventus à Turin), ils ne trouvent pas leur chemin dans le concours national: Ils n’ont remporté que deux victoires, deux nuls et deux défaites (Getafe et Real Madrid, au Camp Nou).

De cette façon, les Catalans n’ont huit unités, ce qui les laisse au milieu du tableau, très loin du leader du Real Madrid (16 points) et de la zone de qualification pour les coupes d’Europe.

L’équipe locale, qui a assuré la saison dernière la permanence sur la fin du tournoi, a huit points sur la table, tout comme son rival cet après-midi.

