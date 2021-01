La Villa 1-11-14 (Photo: Franco Fafasuli)

Les six derniers jours à la Villa 1-11-14, à Bajo Flores, ont été marqués par la violence armée: Quatre hommes ont été abattus – dont deux à la tête – au milieu de conflits présumés, trois le jeudi 7 de ce mois et un autre hier soir. La victime est entrée à l’hôpital de Piñero avec une balle dans le crâne, après qu’un conducteur à bord d’une Renault l’ait emmené laissez-le là et partez sans donner votre nom. De plus, un autre homme a subi de multiples blessures à l’abdomen.

Comme confirmé à Infobae les sources des différentes forces de sécurité qui sillonnent les rues du quartier et de ses environs, le premier des épisodes violents s’est produit jeudi dernier à 13h30, à l’intersection de l’Avenida Riestra et de l’Avenida Coronel Esteban Bonorino, où deux groupes d’habitants de la colonie ont commencé à faire face aux coups de feu pour des raisons qui font toujours l’objet d’une enquête de la justice.

Des sources policières ont indiqué quand les membres de la gendarmerie nationale se sont déplacés vers le coin du combat ils ont trouvé quatre hommes blessés par balles avec des armes à feu, certains gravement blessés et avec un mauvais pronostic. Ils ont été immédiatement conduits à l’hôpital de Piñero, où, malgré les efforts des médecins, trois d’entre eux ont perdu la vie..

Selon les sources consultées par Infobae, le premier à mourir était un homme de nationalité péruvienne et un autre de Bolivie, un commerçant du quartier sans antécédents. “Il l’a fait rebondir, apparemment.”, dit un chercheur. Le troisième, touché au crâne, il est mort peu de temps après. Le quatrième, quant à lui, malgré plusieurs blessures, a réussi à survivre et est toujours hospitalisé.

Pour l’instant, Justice ne connaît pas les causes de la fusillade: au moins un des défunts a des antécédents d’infraction à la loi sur les drogues, mais le trafic de drogue qui a marqué la région pendant des décennies pas encore une hypothèse. “Les voisins refusent de fournir des informations à ce sujet”a commenté un autre chercheur.

Vue interne de la colonie.

Hier soir, cinq jours plus tard, il s’est enregistré une autre attaque violente avec pas moins de données; c’est arrivé dans le même coin où les quatre autres voisins s’étaient affrontés jeudi dernier.

Selon des sources policières, la nuit dernière, il est également entré à l’hôpital de Piñero un homme dans la trentaine, vivant dans le quartier de Rivadavia au sein de la colonie, blessé par balle. Apparemment, le jeune homme est arrivé au centre médical dans une voiture grise Renault 11, dont le conducteur est parti sans fournir de données. Il a quitté l’homme mourant et s’est échappé.

Le médecin qui a soigné le blessé a souligné que la victime avait un tir dans la région occipitale gauche sans orifice de sortie, avec une mort cérébrale apparente. Je veux dire, ils lui ont tiré une balle dans le dos du crâne.

Attaque d’août dernier le 1-11-14.

En quelques heures le cousin de la victime était présent à l’hôpital, qui a révélé que l’attaque violente s’est produite à l’intersection de Riestra et Bonorino et que c’était un voisin qui l’avait informé du fait. La femme n’a pas fourni plus d’informations et les autorités Ils n’ont pas précisé si l’agression s’est produite dans le cadre d’un autre combat entre voisins ou si elle est liée avec l’épisode qui s’est produit il y a cinq jours.

Enfin, l’homme de 30 ans est décédé à l’hôpital. L’affaire est revenue au bureau du procureur pénal et correctionnel n ° 54, chargé du procureur Laura Belloqui, qui a décidé d’intervenir la division des homicides de la police municipale.

Pour l’instant, la violence entre les individus qui a fait la pandémie d’Argentine semble être une marque possible. En août dernier, un homme de 36 ans a été tué par six coups de feu dans la colonie. Après le crime, amis et connaissances de la victime ils ont attaqué la maison d’un suspect avec des pierres et des bouteilles et se sont affrontés avec la police, rapporté par le ministère de la Sécurité de la Nation. Les images de l’attaque sont devenues virales sur les réseaux, une revanche en dehors du registre des délits de narco.

Le crime du bloc 7 sur la parcelle 9 du bâtiment 4, quand Villa Cristian Alberto il a été attaqué avec des balles. Des sources policières ont rapporté que le personnel du poste de police de quartier 7A faisait le tour de la région et a entendu plusieurs détonations d’une arme à feu, alors il est allé à l’endroit.

À leur arrivée, les policiers ont observé un tumulte autour de la victime qui gisait au sol avec des blessures par balle et a été référée à l’hôpital de Piñero. Une fois au centre de santé, sa mort a été confirmée.

Avec des informations de Miguel Prieto Toledo et Federico Fahsbender

