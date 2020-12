01/01/1970 Josef Aschbacher POLITICA SOCIEDAD ESA – PHILIPPE SEBIROT, 2016

MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Le scientifique autrichien Josef Aschbacher a été nommé jeudi prochain directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), poste auquel aspirait le ministre espagnol de la Science et de l’Innovation, Pedro Duque, comme l’a rapporté l’ESA dans un communiqué. De cette manière, l’Autrichien succèdera à Jan Woerner, qui quittera ses fonctions en juin 2021.

Aschbacher est actuellement directeur des programmes d’observation de la Terre de l’ESA et directeur du Centre d’observation de la Terre de cette organisation internationale (ESRIN), en Italie.

Le Conseil de l’ESA s’est réuni ce mercredi et jeudi lors de la 295e session, au cours de laquelle il a pris cette décision concernant la direction générale de l’organisation, entre autres.

Né en Autriche, il a étudié à l’Université d’Innsbruck, où il a obtenu une maîtrise et un doctorat en sciences naturelles. Il est devenu chercheur scientifique à l’Institut universitaire de météorologie et de géophysique de 1985 à 1989.

Josef Aschbacher a commencé sa carrière à l’ESA en 1990 en tant que jeune diplômé à l’ESRIN. De 1991 à 1993, il a été affecté en tant que représentant de l’ESA en Asie du Sud-Est à l’Institut asiatique de technologie de Bangkok, en Thaïlande.

De 1994 à 2001, il a travaillé au Centre commun de recherche de la Commission européenne à Ispra (Italie), où il était, dans son dernier poste, assistant scientifique du directeur de l’Institut des applications spatiales. Il est retourné au siège de l’ESA à Paris en 2001 en tant que coordinateur de programme, où il était principalement responsable de la promotion des activités de Copernicus au sein de l’ESA.

En 2006, il est devenu chef du bureau spatial Copernicus, où il a dirigé toutes les activités Copernicus au sein de l’Agence et avec des partenaires extérieurs, en particulier la Commission européenne.

En 2014, il a été promu chef de la planification et de la coordination des programmes à l’ESRIN, où il était responsable de la planification des programmes d’observation de la Terre de l’ESA et de la formulation et de la mise en œuvre des décisions programmatiques et stratégiques au sein de la direction.