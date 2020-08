Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a insisté auprès de la population sur l’importance de éviter les soi-disant «trois C»: espaces fermés, lieux bondés et contacts étroits.

Lors d’une conférence de presse, Tedros a rappelé que pour éviter d’attraper le nouveau coronavirus il faut garder une distance à au moins un mètre des autres, se laver les mains régulièrement et porter des masques.

«Ce sont des choses essentielles que tout le mondeLes pays, les communautés et les populations doivent se concentrer pour contrôler la transmission du Covid-19« , a-t-il déclaré, pour souligner également la nécessité d’éviter de se rendre dans des lieux bondés, tels que des événements sportifs, des discothèques ou des lieux de culte.

En ce sens, le directeur général de l’OMS a mis en garde contre la «majorité» des personnes sont toujours sensibles au nouveau coronavirus et que le virus peut être mortel à «tous les âges». Ainsi, il a exhorté la population et les pays à protéger les personnes les plus vulnérables car, ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de sauver des vies, d’empêcher les patients de se développer sérieusement et d’alléger la pression sur les systèmes de santé.

« Les gouvernements doivent prendre des mesures personnalisées pour rechercher, isoler, tester et soigner les cas, ainsi que pour suivre et mettre en quarantaine les contacts. Les demandes généralisées de rester à la maison peuvent être évitées si les pays effectuent des interventions temporaires et spécifiques géographiquement », a déclaré Tedros.