11/08/2020 AV.- Cvirus.- L’Andalousie ferme toutes les activités non essentielles à partir de 18 heures et avance le couvre-feu à 22 heures. Les mesures entreront en vigueur à 00h00 le mardi 10 et la fermeture de l’activité non essentielle sera terminée à Grenade ESPAGNE EUROPE ANDALOUSIE POLITIQUE DE SANTÉ JUNTA DE ANDALUCÍA

Les mesures entreront en vigueur à 00h00 le mardi 10 et la fermeture de l’activité non essentielle sera terminée à Grenade

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

L’Andalousie décrétera à partir de 00h00 le mardi 10 novembre et jusqu’au 23 du même mois, la fermeture de toutes les activités non essentielles à partir de 18 heures, prolongera le couvre-feu de 22h00 à 07h00 et limitera tout municipalités de la communauté, à partir desquelles il n’est possible d’entrer et de sortir que de manière justifiée.

Cela a été annoncé par Moreno dans une apparition informative après avoir présidé au Palacio de San Telmo la réunion du Comité consultatif sur les alertes de santé publique à fort impact pour analyser l’évolution de la pandémie en une journée au cours de laquelle 3755 cas positifs et 20 décès et le nombre d’hospitalisés a chuté pour la deuxième journée consécutive à 3 151 tandis que les admissions aux soins intensifs sont passées à 455.

PAS DE LEÇONS À L’UNIVERSITÉ

Le président du conseil a également communiqué la décision de maintenir la fermeture du périmètre de la communauté jusqu’au 23 novembre et de continuer avec les écoles et les instituts ouverts dans toute l’Andalousie, tandis que l’université décide de mettre en œuvre l’activité en ligne sauf dans le pratiques et expérimentation.

La fermeture de toutes les activités non essentielles après 18 heures sera plus exigeante dans la province de Grenade, où la grave incidence de la pandémie oblige à la fermeture complète de toutes les activités non essentielles et Moreno a recommandé que les citoyens ne partent que pour quoi strictement nécessaire ».

MESURES ACTUELLEMENT ACTUELLES

Depuis le 30 octobre dernier, la fermeture du périmètre de toute la communauté était déjà en vigueur en Andalousie, ce qui empêchait d’entrer ou de sortir de la communauté si ce n’est pour un motif justifié, et le confinement de plus de 4,5 millions d’habitants sur 449 municipalités des provinces de Cadix, Cordoue, Grenade, Jaén, Málaga et Séville.

Plus précisément, le Conseil a établi le confinement des provinces de Grenade, Jaén et Séville, qui sont au niveau d’alerte 4 défini par le gouvernement, ce qui signifie que, dans ces provinces, la mobilité entre toutes leurs municipalités est également limitée. , dans lequel vous ne pouvez entrer ou sortir qu’avec une raison justifiée.

Le même périmètre de confinement a été déterminé pour les 28 communes comprises dans le district sanitaire de Cordoue-Sur, les 18 communes du district de La Vega de Málaga et les 25 communes des zones de santé de Jerez-Costa Noroeste et Sierra de Cádiz.

Parallèlement à ces mesures, le décret a maintenu la limitation de la mobilité nocturne avec un horaire de «couvre-feu» entre 23h00 et 6h00, déjà fixé en état d’alerte. De même, il a été établi qu’à partir de minuit, les réunions dans la sphère publique et privée étaient limitées à un maximum de six personnes, à l’exception des groupes qui vivent ensemble.