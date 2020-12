28/05/2018 Espagne.- Bárcenas raconte au juge que des avocats proches du PP l’ont menacé de la prison de sa femme s’il “parlait”. Son fils témoigne également dans ‘Kitchen’ pour l’agression qu’il a subie avec sa mère d’un faux prêtre POLITICA EUROPA ESPAÑA JUSTICIA

MADRID, 18 ANS (EUROPA PRESS)

L’ancien trésorier du PP Luis Bárcenas a affirmé devant le juge du tribunal national Manuel García Castellón que des avocats proches du parti l’avaient prévenu que s’il “parlait” de quelque chose qui pourrait compromettre la formation politique, sa femme, Rosalía Iglesias, finirait en prison .

Le chef du tribunal central d’instruction numéro 6 a convoqué celui qui tiendra les comptes du «populaire» et de son fils Guillermo comme témoins dans la partie secrète de l’enquête sur «l’opération Cuisine» pour témoigner ce vendredi. Une sous-pièce du septième qui compose l’affaire “ Tándem ”, qui a été ouverte à la suite de la perquisition effectuée à la mi-octobre au domicile de Sergio Ríos, le chauffeur de Bárcenas qui a été arrêté comme confident de la police, et où ils ont été saisis de téléphones portables et d’une clé USB.

Comme l’ont rapporté des sources juridiques à Europa Press, Bárcenas, qui a déclaré pendant une heure et par vidéoconférence de la prison de Soto del Real (Madrid), a indiqué au juge que, alors qu’il était en prison provisoire pour l’affaire “ Gürtel ”, Deux avocats proches du PP lui ont envoyé un message du parti pour lui indiquer que s’il ne continuait pas à «parler» des soi-disant «papiers Bárcenas», sa femme se libérerait de l’emprisonnement, le ministre de la Justice d’alors Alberto Ruiz-Gallardón serait soulagé et le La procédure judiciaire ouverte contre lui serait close, comme l’a révélé “ El Mundo ” en 2013.

Précisément, les deux avocats à qui ce message a été attribué ont nié en juillet de la même année avoir fait une telle chose lorsqu’ils sont allés visiter Bárcenas à la prison de Soto del Real.

Bárcenas, condamné par la Cour suprême à 29 ans de prison pour la première étape du complot «Gürtel», a également évoqué son séjour en prison à ces dates. Il a souligné au juge García Castellón qu’il n’avait pas reçu un bon traitement et qu’il comprend maintenant pourquoi, selon les mêmes sources.

Selon l’une des conversations téléphoniques qui fonctionnent dans le résumé de «Cuisine», Ríos a informé le commissaire à la retraite et dans la prison provisoire José Manuel Villarejo comment l’ancien trésorier et ancien sénateur du PP était dans le pénitencier. “Le patron est mortel. D’après moi, j’ai parlé avec les enfants, il est même agressif. Ils le prostituent beaucoup là-bas”, a déclaré le chauffeur à Villarejo en janvier 2014, qui lui a assuré qu’il prendrait “quelques mesures” pour éviter ce type de traitement.

EMBAUCHE DU PILOTE

Concernant Sergio Ríos – qui, selon l’affaire, percevait 2000 euros par mois sur les fonds réservés pour être un confident de la police dans le cadre de “ l’opération Cuisine ” -, l’ancien trésorier du PP a affirmé que c’était lui qui l’avait embauché. Sur recommandation d’une personne proche ou liée à la formation politique, les sources consultées l’ont indiqué.

Déjà dans la déclaration qu’il a faite en tant que témoin le 16 janvier 2019 dans cette pièce 7 de l’affaire dite “ Villarejo ”, Bárcenas a expliqué au juge García Castellón qu’il avait embauché Ríos comme chauffeur en février 2013 parce qu’il était resté sans chauffeur et il en avait besoin d’un autre, étant donné la “présence médiatique constante” à la porte de la maison familiale.

Comme l’expliquait Bárcenas à l’époque, une femme qui avait travaillé pour la famille pendant “longtemps”, et qui avait eu deux enfants qui avaient travaillé pour le PP et étaient des policiers nationaux, a recommandé Ríos parce qu’elle et ses enfants le connaissaient “depuis ils étaient très jeunes. “

“Les références qu’il m’a données, c’est qu’il avait collaboré sporadiquement avec le PP et qu’il avait été l’hôte de Francisco Granados dans la Communauté de Madrid”, a-t-il rappelé. Le fait qu’il ait passé le filtre de «sélection» du gouvernement régional «était un plus dans le sens où il n’était pas seulement un portier de boîte de nuit, mais aussi une expérience en matière de sécurité», a-t-il déclaré.

ASSAUT DU FAUX CURE

D’autre part, le fils de Bárcenas et Iglesias, Guillermo, connu sous le nom de Willy, a également comparu devant le juge pendant environ 20 minutes, qui a demandé à apparaître comme blessé par l’opération qui a été montée pour voler des informations sensibles au PP qui son père a gardé.

Les sources juridiques consultées ont expliqué que leur déclaration s’est concentrée sur l’agression en 2013 d’un faux prêtre au domicile des Bárcenas à la recherche «d’informations qui renverseront le gouvernement», comme indiqué dans un rapport de police inclus dans le résumé de la ‘Cuisine’.

Le juge a appelé Enrique Olivares García, reconnu coupable d’enlèvement de la femme et du fils de Bárcenas et d’une employée de maison, comme possible complice de l’opération de parapolice, bien que l’interrogatoire n’ait pas eu lieu car le médecin légiste a prouvé qu’il ne l’était pas. en état de déclarer. Pour cette raison, le magistrat a retiré la plainte.