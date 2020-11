11/11/2020 Le chef du PP, Pablo Casado, lors de son discours dans le débat complet de l’ensemble du projet de loi sur le budget de l’État pour l’année 2021, au Congrès des députés 2020. Le gouvernement de coalition Dès aujourd’hui, elle fait face au premier examen parlementaire de son projet PGE 2021, et elle le fait avec la tranquillité d’une majorité plus large que celle de l’investiture du Premier ministre. Bien sûr, cette fois, il ne s’agit que de traiter les comptes et de maintenir ouvert le processus de négociation, et la phase finale, où ils devront être approuvés, aura lieu à la fin du mois. POLITICA EUROPA PRESS / R.Rubio.POOL – Europa Press

Accusation contre Ábalos pour avoir cru que le parti de ceux qui “ont grillé avec du champagne après avoir tiré des coups de feu” est “plus responsable” que le PP

MADRID, 16 ANS (EUROPA PRESS)

Le chef du PP, Pablo Casado, a accusé lundi le directeur général, Pedro Sánchez, d’avoir “obscurci” le “sacrifice” des victimes de l’ETA avec l ‘”indignité morale” d’être d’accord avec Bildu sur les budgets généraux de l’État (PGE) . En outre, il a déclaré que son parti ne permettra pas “que la mémoire” de ces victimes franchisse la ligne de “dignité morale” que, à son avis, le gouvernement a franchie avec l’équipe nationale.

Casado, qui a participé au conseil d’administration de NNGG, a sévèrement critiqué les déclarations du ministre du Développement et numéro deux du PSOE, José Luis Ábalos, assurant que Bildu a eu “plus de sens des responsabilités” que le PP dans le PGE. Dans une interview à El País, le ministre a déclaré qu’il n’y avait “pas de pacte” avec la coalition nationaliste, un extrême qu’il a de nouveau souligné ce lundi lors d’une conférence de presse après l’exécutif du PSOE.

Après avoir rappelé que son intérêt pour la politique a commencé avec Miguel Ángel Blanco, assassiné par l’ETA, Casado a condamné qu’un parti comme le PSOE, qui “compte 12 victimes du terrorisme” dans ses rangs, envisage un saut pour la démocratie “pour être d’accord avec ceux qui ils n’ont pas condamné le meurtre de leurs propres compagnons. “

“Pour cette raison, il y a déjà de nombreux présidents régionaux du PSOE et de nombreux anciens dirigeants du Parti socialiste qui ont dit que cela n’avait pas de laissez-passer”, a-t-il déclaré, faisant référence à Guillermo Fernández-Vara, Emiliano García-Page, Javier Lambán ou Alfonso Guerra. .

“NOUS NE POUVONS PAS LE TOLÉRER”

À ce stade, il a reproché à Ábalos que la sœur de Miguel Ángel Blanco, les enfants de Manuel Jiménez Abad, la sœur d’Alberto Jiménez-Becerril et d’autres victimes du PP doivent entendre que le PP est “moins responsable” que le parti “pour lequel ses proches sont morts, selon le numéro deux du PSOE”.

“En d’autres termes, le parti de ceux qui ont toasté au champagne quand ils ont mis deux coups de feu à un homme devant son fils est plus responsable que celui pour lequel il a été assassiné? On ne peut pas tolérer ça”, a-t-il proclamé.

En ce sens, le président du «populaire» a évoqué «la mémoire» des victimes du terrorisme et a souligné qu’il s’agit d’une «ligne d’indignité morale» que le PP «ne va pas permettre le transfert».

Casado a reconnu aux Nouvelles Générations qu’ils ont récemment appris qu’il y a beaucoup de jeunes Espagnols qui ne savent pas qui étaient Miguel Ángel Blanco ou Gregorio Ordóñez. “C’est une société malade. Une société qui ne revendique pas ses héros est une société qui n’a pas de sens et qui n’en vaut pas la peine”, a-t-il souligné.

A ce stade, il a souligné aux jeunes du PP l’importance de défendre en Espagne “la mémoire, la dignité et la justice des 850 martyrs de la liberté”. “Notre principale raison d’être, le NNGG et le PP, est d’amener ce témoignage de personnes comme Miguel Ángel Blanco, décédé pour défendre les libertés que nous revendiquons également”, a-t-il souligné.

“CORTOPLACISMO IRRESPONSIBLE” DE SÁNCHEZ

Casado a insisté sur le fait que le PP ne permettra pas au PSOE de poursuivre cette ligne d’action. “Nous n’allons pas les laisser passer. Pas pour les GEP, ni pour une investiture ni pour une réforme du travail. Il n’y a pas de droit parce qu’il y a eu trop de douleur dans ce pays pour que certains viennent obscurcir cette brillante histoire de sacrifice”, a-t-il déclaré. affirma.

Ainsi, il a prévenu Pedro Sánchez que les proches des victimes ne demandent pas “vengeance ou rancune” mais plutôt que leurs proches ont été assassinés “maintenant ce n’est pas terni par un court-termisme aussi irresponsable que celui du gouvernement”.