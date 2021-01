23/01/2021 Le leader du PP, Pablo Casado (i); et le président du PP catalan et candidat aux élections catalanes, Alejandro Fernández, à son arrivée à l’acte de présentation de la candidature du PPC aux prochaines élections catalanes, à Barcelone, Catalogne, (Espagne), le 23 janvier, 2021. Casado a profité de l’appel pour annoncer également que sa formation présentera un recours devant la Cour constitutionnelle contre le décret-loi royal du gouvernement de coalition du PSOE et de United We Can, qui, à son avis, “facilite les squats en Espagne. . ” POLITIQUE David Oller – Europa Press

Il dit qu’il a été le “pire ministre de la Santé d’Europe” et que les Catalans “ne méritent pas un profil avec une gestion aussi négative”

Le chef du PP, Pablo Casado, a vivement accusé ce mardi le directeur général, Pedro Sánchez, et le ministre de la Santé, Salvador Illa, de ne pas avoir agi devant la situation “insupportable” de Covid-19 en Espagne pour “non nuire »au PSC dans la campagne de Catalogne. Après avoir souligné que l’Espagne traverse “le pire moment de toute la pandémie”, il a appelé à des mesures “rapides et efficaces” et à ne pas “s’occuper” des votes avant les élections du 14 février.

“Je demande la responsabilité. Nous avons deux personnes irresponsables en charge de la pandémie et nous demandons que toutes les mesures soient mises en place car la situation est insupportable”, a déclaré Casado de Mataró (Catalogne) après avoir visité le Nau Gaudí de Mataró, le premier ouvrage réalisé par l’architecte.

Trois jours après le début officiel de la campagne de Catalogne, Casado poursuit sa présence intense en Catalogne, une communauté qu’il a déjà visitée 14 fois depuis début novembre. À partir de jeudi, il voyagera sept fois de plus avant les élections du 14 février, ont confirmé des sources du parti à Europa Press.

Dit qu’aucune action ne consiste à «ne pas blesser» le CPS

Le président du PP a demandé au gouvernement de prendre des mesures “immédiatement” face aux données de Covid et a affirmé que Sánchez “ne peut pas être plus soucieux de sauver des votes que de sauver des vies”. Selon lui, il est nécessaire de prendre “des mesures efficaces et rapides pour sauvegarder la santé des Espagnols”.

Casado a déclaré que le PP “ne comprenait pas” la décision de Pedro Sánchez de proposer comme candidat du CPS à la présidence de la Generalitat le “pire ministre de la Santé d’Europe”. “Je crois sincèrement que les Catalans ne méritent pas un profil avec une gestion aussi négative derrière eux”, a-t-il souligné.

Après s’être assuré que le gouvernement n’agit pas pour “ne pas nuire électoralement” à la campagne du CPS, il a rappelé qu’à la fin du mois de décembre, lorsque Illa a été nommé candidat, l’incidence des infections était de 260 cas pour 100 000 habitants et qu’elle est maintenant d’environ «900 cas pour 100 000 habitants, trois fois plus».

«Et l’Europe dit que les localités qui ont une incidence de 500 cas pour 100 000 habitants doivent être fermées, c’est-à-dire la moitié de ce que nous avons», a-t-il souligné, pour exiger la «responsabilité» du gouvernement du PSOE et de United We Can.

“LA SITUATION EST ÉCHAPPÉE DES MAINS”

Pour tout cela, le leader du PP a insisté sur le fait que le président du gouvernement ne peut rester sans adopter des mesures pour “ne pas nuire électoralement à une campagne, ce qui devrait être la moindre des choses”, puisque, comme il l’a souligné, les hôpitaux sont “effondrés”, le «virus incontrôlable» et le chômage est déjà «trop élevé».

“Il faut être responsable, arrêter les recettes électorales et mettre en place une fois pour toutes des mesures nationales pour arrêter le virus une fois pour toutes”, a déclaré Casado, qui a critiqué le gouvernement pour avoir déclaré que le virus était sous contrôle “alors qu’ils voulaient contrôler une élection. “

Selon lui, la situation “est devenue incontrôlable” et les Catalans “ne veulent pas voir leur santé en danger en raison d’une stratégie électorale”. À ce stade, il a déclaré qu ‘”il espère que la santé mentale reviendra” au ministère de la Santé, c’est la personne qui remplace Illa et que, comme il l’a dit, “peu de choses feront mieux que celui qui quitte son poste avec deux millions d’infectés et près de 90 000 morts. dans cette pandémie. “

UN FONDS DE 50000 MILLIONS POUR LES ENTREPRISES

Sur le plan économique, Casado a défendu son plan de choc économique et a souligné que le Groupe Populaire a enregistré une initiative au Congrès pour injecter directement 50 000 millions d’euros dans les entreprises en difficulté, au lieu de crédits et de garanties.

Enfin, le président du PP a salué le travail de la Fondation Carmen et Luis Bassat dans la ville de Mataró, avec l’héritage de Gaudí et l’art contemporain d’une Catalogne «cosmopolite, ouverte et méditerranéenne». «Cet héritage et cette impulsion aux nouveaux talents sont très appréciés», a-t-il conclu.