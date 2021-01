25/11/2020 (ID) Le Ministre de la santé, Salvador Illa, et la Ministre de la politique territoriale et de la fonction publique, Carolina Darias, après avoir offert une conférence de presse à l’issue du Conseil interterritorial du système national de santé, à Madrid (Espagne), 25 novembre 2020. POLITICA R.Rubio.Pool

Avec Darias, déjà concentrée sur la gestion de la pandémie, Sánchez veut poursuivre le travail d’Illa et indemnise Iceta pour sa démission

MADRID, 26 ANS (EUROPA PRESS)

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé ce mardi que le ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, la socialiste Carolina Darias, sera le nouveau chef du portefeuille Santé et sera en charge de la gestion de la pandémie de coronavirus, en plein tiers vague et avec la contagion déclenchée, remplaçant Salvador Illa, qui a quitté ses fonctions pour diriger la candidature du CPS aux élections catalanes du 14 février.

En outre, il a annoncé que le poste vacant de Darias à la tête de la politique territoriale sera pourvu par le chef du CPS et ancien candidat à la présidence de la Generalitat, Miquel Iceta, qui a annoncé fin décembre qu’il un pas en arrière et a donné à Illa la première place sur la liste électorale des Catalanes.

Cela a été communiqué par Sánchez dans une brève déclaration faite à Moncloa après avoir informé le roi de ces deux changements, qui représentent le premier remodelage du gouvernement de coalition du PSOE et de United We Can, alors qu’un an vient de s’écouler depuis l’investiture en janvier. 13, 2020.

CRISE DU GOUVERNEMENT “POINT” ET DE L’aile socialiste

La crise gouvernementale n’affecte que deux ministères aux mains des socialistes. L’exécutif défend depuis des semaines que ce remodelage serait un «ajustement ponctuel» pour résoudre le départ d’Illa avec le minimum de changements possibles, qui a été annoncé il y a un mois et se concrétise maintenant. Les deux Darias et Iceta sonnaient comme des favoris depuis lors pour les positions qu’ils occupent maintenant.

Avec le remplacement de Darias par Illa, le président du gouvernement entend donner une continuité à la gestion du catalan à la tête de la santé ces mois-ci, puisque le ministre participe avec lui depuis octobre aux réunions du Conseil interterritorial du National Système de santé (CISNS), et est pleinement impliqué dans le processus de vaccination.

Et avec l’entrée d’Iceta dans la politique territoriale, Sánchez récompense le geste de «générosité» – comme il l’a lui-même décrit – du chef du PSC lorsqu’il a démissionné de sa candidature à la Generalitat. Iceta a pris cette décision à la mi-novembre après avoir supposé que le ministre était une meilleure option pour obtenir un bon résultat aux élections catalanes, et l’a donc transférée à Sánchez.

Son recul a été rendu public le 30 décembre, mais Illa a alors expliqué qu’il continuerait à être «à 101%» au ministère et à faire face à la pandémie jusqu’au début de la campagne électorale.

Aujourd’hui, un mois plus tard, et trois jours après le début de la campagne électorale catalane, Illa quitte le ministère au milieu de la troisième vague et avec la flambée des infections. Et il repart aussi avec de vives critiques de l’opposition, d’abord pour avoir tenu pendant un mois ce double statut de ministre et de candidat, et maintenant, pour être parti avant d’offrir sa dernière comparution au Congrès pour rendre compte de l’évolution de la pandémie, prévue à Jeudi.

De plus, le fait de partir avant sa comparution mensuelle à la Chambre basse a même généré un malaise chez ses partenaires gouvernementaux d’United We Can.