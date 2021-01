Un tiers des entreprises hôtelières ont licencié des salariés ou n’ont pas renouvelé leur contrat et 13% n’ont récupéré aucun salarié de l’ERTE

MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Seul un tiers des entreprises (34,9%) estime qu’elles retrouveront le niveau d’emploi qu’elles avaient avant la crise sanitaire au cours de cette année, mais deux sur trois pensent qu’elle ne le fera pas avant 2022 ou plus tard ou que vous ne le récupérerez même pas.

Cela se reflète dans une récente enquête d’opinion menée par l’Institut national des statistiques (INE) auprès de quelque 8000 entreprises de différents secteurs économiques dans laquelle l’impact de Covid au second semestre de l’année dernière est analysé, c’est-à-dire avec l’arrivée du ‘ nouvelle normalité », et ses perspectives pour le premier semestre de cette année sont avancées.

Plus précisément, selon les données de cette enquête, 9,5% des entreprises prévoient de retrouver le niveau de l’emploi avant la crise sanitaire au premier semestre de cette année, tandis que 25,4% estiment qu’elles le feront en la seconde moitié de l’exercice.

De leur côté, 31% déclarent qu’ils n’atteindront pas cet objectif avant 2022, 15,3% pensent qu’ils le feront après cette année et 18,8% ne pensent pas pouvoir le récupérer.

Le pourcentage d’établissements commerciaux qui estiment que l’emploi se redressera en 2021 tombe à 30,8% dans le secteur du commerce. Les entreprises les plus pessimistes sont les plus petites, où seulement 30,3% pensent qu’elles reviendront aux niveaux d’emploi d’avant la crise tout au long de 2021.

Au premier semestre de cette année, 5,6% des entreprises prévoient d’augmenter leurs effectifs, tandis que 5,8% ont l’intention de récupérer les travailleurs qu’elles ont dans les dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) et 9,3 % estiment qu’ils réduiront leur nombre.

UN TROISIÈME ENTREPRISES D’HOSPITALITÉ A LANCÉ DES TRAVAILLEURS

Selon les statistiques, près de 13% des entreprises de transport et d’hôtellerie n’ont encore pu sauver aucun travailleur d’ERTE et pratiquement un tiers (33,8%) ont dû licencier ou ne pas renouveler des contrats avec l’arrivée de la “ nouvelle norme ‘dans la seconde moitié de 2020.

En état d’alerte, 38,9% des établissements commerciaux ont demandé un ERTE pour tout ou partie de leurs salariés, pourcentage qui dans le cas du transport et de l’hospitalité atteignait 52%.

Tout au long du second semestre 2020, les entreprises ont secouru les travailleurs d’ERTE, mais à des rythmes différents selon leur secteur d’activité.

De manière générale, près de 60% ont sauvé 100% de leurs travailleurs (77,9% dans le cas de la construction et 38,9% dans les transports et l’hôtellerie). Dans ce dernier secteur, 12,7% des établissements n’ont encore pu sauver aucun de leurs salariés de l’ERTE.

Avec l’émergence de la “ nouvelle normalité ” au second semestre de l’année dernière, 32,1% des établissements ont dû réorganiser la journée de travail (37,8% dans le cas du transport et de l’hospitalité et 37,7% dans les entreprises industrielles), alors qu’un établissement sur quatre a été contraint de licencier ou de ne pas renouveler des contrats, un pourcentage supérieur de 9,2 points à celui enregistré pendant l’état d’alarme.

Dans le transport et l’hôtellerie, le pourcentage d’entreprises ayant licencié ou n’ayant pas renouvelé de contrat a atteint 33,8% au second semestre 2020. Par taille d’établissements, ceux de moins de 10 salariés sont ceux qui ont licencié ou non renouvelé leurs contrats ( 13,3%).

Selon l’INE, 2,6% des établissements ont dû augmenter le temps de travail de leurs salariés au second semestre 2020, un point de plus que pendant l’état d’alarme.

47% ONT RÉDUIT LEUR ACTIVITÉ EN RAISON DE COVID

Après l’accouchement, 46,5% des établissements enquêtés par l’INE déclarent un niveau d’activité supérieur ou similaire à celui qu’ils avaient avant la crise sanitaire, contre 47,1% qui avaient moins d’activité. Les 6,4% restants sont restés fermés au second semestre, contre 33,9% en état d’alarme.

Le télétravail et l’augmentation du niveau de numérisation étaient les formules les plus utilisées par les entreprises pour maintenir le niveau d’activité avant la crise.

Avant l’état d’alarme, le pourcentage d’établissements qui utilisaient le télétravail était de 16%, avec une moyenne de 31,3% des effectifs l’utilisant, alors qu’en état d’alarme ces pourcentages s’élevaient à 51,4%. et 46,7%, respectivement. Après l’accouchement, les chiffres ont baissé: le télétravail est resté dans 43,4% des entreprises pour 37,6% de leurs salariés.

Les données de l’INE montrent également que 26,3% des établissements avaient besoin de financement au second semestre 2020, notamment ceux de 10 à 49 salariés (33,9%), contre 20,7% de ceux de 1000 salariés ou plus. La principale source de financement était les lignes de liquidité ICO (69,9%). Dans 72,5% des cas, les entreprises ont obtenu un tel financement.

L’environnement macroéconomique (41,3%), la réduction de la demande intérieure (40,8%), les mesures obligatoires de protection de la santé (29,2%) et la fiscalité (27,9%) sont les facteurs qui, pour les entreprises ont eu un impact plus important sur leur activité commerciale au second semestre 2020.

4,4% DES ENTREPRISES CROIENT QU’ELLES FERMERONT AU PREMIER SEMESTRE

40,7% des entreprises interrogées par l’INE estiment qu’elles retrouveront le niveau d’activité qu’elles avaient avant la crise sanitaire tout au long de 2021: 8,7% estiment qu’elle le fera au premier semestre et 32% en la seconde moitié de l’année. Dans le cas des transports et de l’hôtellerie, le pourcentage qui, selon elle, se rétablira en 2021 tombe à 32,5%.

Par taille des établissements, les plus pessimistes sont les plus petits, où seuls 34,6% pensent qu’il reviendra aux niveaux d’avant crise tout au long de 2021. De leur côté, 4,4% des entreprises déclarent que Il devra probablement fermer au premier semestre 2021, un pourcentage qui passe à 5,4% dans le commerce et jusqu’à 6,9% dans les transports et l’hôtellerie.

Les grands magasins sont généralement plus ouverts à prendre des mesures supplémentaires au cours du premier semestre 2021, tandis que les chances de fermeture diminuent à mesure que la taille augmente.