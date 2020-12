12/04/2020 L’ancienne présidente du Parlement, Carme Forcadell, s’adresse aux manifestants rassemblés devant la prison de Wad-Ras, à Barcelone, quelques minutes avant sa rentrée en prison, ce vendredi 4 décembre 2020. POLITIQUE DAVID OLLER – PRESSE EUROPE

Ils arrivent couverts par Aragonès, Torrent et Vilalta, Jordà et Montse Bassa

BARCELONE, 4 (EUROPA PRESS)

L’ancienne présidente du Parlement Carme Forcadell est rentrée ce vendredi après 20h50 dans la prison pour femmes de Barcelone, Wad-Ras, après que la Cour suprême a révoqué la concession du troisième degré ce vendredi.

Dans un tweet récupéré par Europa Press, Forcadell, avant d’entrer en prison, a déclaré que “le conflit entre la Catalogne et l’Espagne ne peut être résolu qu’en parlant, en dialoguant et en votant”, et a assuré qu’elle n’irait pas en prison pour avoir été la Président du Parlement, mais pour avoir été président de l’Assemblée nationale catalane.

Il a encouragé «à continuer à travailler pour rendre un pays plus juste, plus solidaire et plus libre», et a demandé que la liberté soit toujours défendue.

À son arrivée en prison, Forcadell a déclaré: “Merci beaucoup pour tout le soutien que vous nous avez toujours apporté, je sais que nous pouvons vous faire confiance, je ne vous remercierai jamais assez pour tout le soutien reçu.”

Forcadell a envoyé un message à la population catalane pour “toujours persister”, et est entré immédiatement après dans la prison, rue Docteur Trueta à Barcelone, à l’abri du vice-président du gouvernement et coordinateur national de l’ERC, Pere Aragonès; le président du Parlement, Roger Torrent; la secrétaire générale adjointe des Républicains, Marta Vilalta, et le député ERC au Parlement, Ernest Maragall.

Dans un tweet récupéré par Europa Press, Dolors Bassa, avant d’entrer en prison, déclarait: “Maintenant nous revenons à la grande répression, nous continuons avec des convictions fermes, car notre désir de liberté collective ne s’arrête pas”.

À 20h25, l’ancienne conseillère Dolors Bassa est entrée à la prison Puig de les Basses, à Figueres (Gérone), où elle est arrivée accompagnée de la ministre de l’Agriculture de la Generalitat, Teresa Jordà, et de la députée ERC au Congrès. et la soeur de Bassa, Montse Bassa.

À son arrivée en prison, Bassa a déclaré: «Quoi qu’ils fassent, nous n’abandonnerons pas et nous avancerons et quoi qu’ils disent, le dialogue et la négociation seront toujours là.

Bassa a déclaré qu’il ressentait «de la colère, de l’impuissance et de l’indignité», mais qu’ils continueraient d’avancer, et a remercié les manifestants qui se trouvaient aux portes de la prison, qui ont répondu par des cris de «liberté».

Les deux anciens hommes politiques sont rentrés dans les centres après avoir reçu la notification officielle de la Cour suprême selon laquelle la demande du troisième degré est révoquée, approuvée par les commissions de traitement et ratifiée par un juge de surveillance pénitentiaire.

Après les avoir reçus, ils ont contacté les deux condamnés pour les informer qu’ils doivent réintégrer les centres pénitentiaires respectifs conformément à la décision de la Haute Cour.

MOBILISATIONS

Auparavant, une centaine de véhicules et environ 200 personnes convoquées par l’ANC ont voyagé ce vendredi à partir de 18h30, à partir de onze points de Barcelone, pour protester contre la révocation du troisième degré des leaders indépendantistes emprisonnés, et vers 19 heures. heures cinq colonnes de voitures sont arrivées à la prison de Wad-Ras en klaxonnant.

Devant la prison de Wad-Ras, des manifestants mobilisés se sont rassemblés en attendant l’arrivée de Forcadell avec des drapeaux indépendantistes et des slogans tels que «Liberté pour les prisonniers politiques», et ont chanté l’hymne de la Catalogne.

La présidente de l’Assemblée nationale catalane (ANC), Elisenda Paluzie, a fait des déclarations aux médias devant la prison de Wad-Ras et a estimé que la décision de la Cour suprême de révoquer la semi-liberté des neuf condamnés par le processus souverain est «encore un épisode de répression politique».

Paluzie a ironiquement demandé: “Comment voulez-vous vous réhabiliter après avoir organisé un référendum d’autodétermination qui est un acte démocratique? Comment comptez-vous vous réhabiliter après avoir fait une déclaration d’indépendance parlementaire démocratique par rapport à un parlement démocratique? Ce n’est pas réhabilitable car ce sont des actes politiques” .

Le président de l’Assemblée a déclaré que «toute cette cause est une cause de répression et de criminalisation», a remercié toutes les personnes qui manifestent constamment et soutiennent les dirigeants pro-indépendance emprisonnés, et a confirmé que leur objectif est de continuer travailler pour atteindre l’indépendance.

Suite aux déclarations d’Elisenda Paluzie, les manifestants ont attendu l’ancien président du Parlement, Carme Forcadell, jusqu’à 21h00, date à laquelle Forcadell est arrivé à pied dans la rue du docteur Trueta et s’est arrêté pour parler avec certains des manifestants. qui lui a envoyé des messages de soutien.

Dans le même temps, une centaine de personnes se sont également rassemblées aux portes de la prison de Puig de les Basses, où se tenait une marche de véhicules appelée par l’ANC depuis différentes villes de Gérone, en attendant Bassa.

MESURE PRÉMATURÉE

Le tribunal qui a jugé la cause du processus souverain a accepté ce vendredi de révoquer le troisième diplôme de prison accordé aux 9 condamnés pour sédition, considérant qu’il s’agit d’une mesure prématurée.

De même, il a annulé l’application à chacun d’entre eux des mesures de semi-libération qu’ils avaient en application de l’article 100.2 du régime pénitentiaire parce qu’ils n’étaient pas orientés vers un processus de réinsertion.

Les six autres condamnés se trouvaient déjà à la prison de Lledoners, à Sant Joan de Vilatorrada (Barcelone), car le troisième degré avait été provisoirement suspendu dans l’attente de la décision de la Cour suprême, arrivée ce vendredi.