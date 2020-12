21/10/2020 La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha González Laya POLITIQUE Marta Fernández – Europa Press

La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Arancha González Laya, a plaidé lundi pour aller vers une “véritable alliance verte” avec l’Amérique latine et les Caraïbes basée sur “la neutralité climatique avec des objectifs ambitieux” pour 2030.

C’est ainsi que le ministre s’est exprimé lors d’une réunion ministérielle informelle de l’Union européenne-Amérique latine et Caraïbes au cours de laquelle trois “questions clés” ont été abordées, telles que “le partenariat vert, la coopération numérique et la réponse au COVID-19”.

De même, la réunion a cherché à “relancer le dialogue politique et donner un coup de pouce” aux négociations pour l’accord modernisé UE-Chili et la signature des accords Union européenne-Mercosur et UE-Mexique, ainsi que d’avancer vers le prochain sommet entre les deux. régions, a rapporté le ministère des Affaires étrangères.

Dans son discours, dans la section consacrée au partenariat vert, González Laya a souligné que les pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont des «partenaires stratégiques et fondamentaux» pour l’Espagne et l’UE. “Nous sommes unis par des valeurs telles que la démocratie et les droits de l’homme et nous avons la volonté de relever des défis communs tels que le changement climatique”, a déclaré le ministre, qui a également appelé à “redoubler d’ambition contre le réchauffement climatique et parvenir à la neutralité climatique en 2050 “.

Dans le cadre des efforts mondiaux, a-t-il souligné, l’Amérique latine est “un partenaire indispensable” de l’Espagne avec lequel avancer “vers une véritable alliance verte, basée sur la neutralité climatique, des plans nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs ambitieux pour 2030, et une coopération conjointe pour renforcer l’ambition mondiale. “

En outre, il a expliqué la stratégie espagnole de décarbonisation à long terme, “qui ouvre la voie à la neutralité climatique d’ici 2050”. Il a également évoqué “l’étroite coopération” de l’Espagne avec la région à travers, entre autres instruments, le programme ARAUCLIMA, le Fonds pour l’eau et l’assainissement et le réseau ibéro-américain des bureaux du changement climatique.

«Le COVID-19 est la pire crise que nous ayons connue depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c’est aussi une opportunité de construire mieux, de manière verte et durable et sans laisser personne de côté; c’est aussi une question de justice intergénérationnelle “, a déclaré González Laya.

Enfin, à l’occasion de la réunion ministérielle, un communiqué conjoint a été adopté réaffirmant l’adhésion au multilatéralisme et prônant une reprise solide et durable du COVID-19, faisant référence à la volonté de renforcer la coopération entre d’autres domaines dans ce domaine. santé, changement climatique et environnement, technologie numérique et réforme de l’Organisation mondiale du commerce.