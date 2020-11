23/10/2020 Ambiance sur une terrasse d’un établissement de Chueca, un jour avant la fin de l’état d’alerte, à Madrid (Espagne), le 23 octobre 2020. Le gouvernement de la Communauté de Madrid a annoncé aujourd’hui qu’un à partir de demain entre minuit et 06h00. Le matin, les réunions sociales ou familiales seront limitées aux cohabitants, et les hôtels, cinémas, théâtres, installations sportives, résidences universitaires, parcs, jardins et établissements de jeux et paris doivent fermer à 00h00. SANTÉ Ricardo Rubio – Europa Press

Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce mardi 18 669 nouveaux cas de COVID-19, dont 5 141 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Il s’agit d’un chiffre similaire par rapport à 18 418 le même jour de la semaine précédente.

Le nombre mondial d’infections en Espagne s’élève déjà à 1 259 366 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants s’élève à 527, contre 521 hier et 436 mardi dernier, avec un total de 248 271 positifs au cours des deux dernières semaines.

Sur les 5141 cas diagnostiqués hier, 325 sont survenus en Andalousie, 621 en Aragon, 245 dans les Asturies, 81 dans les îles Baléares, 49 dans les îles Canaries, 216 en Cantabrie, 192 en Castille-La Manche, neuf en Castille et León, 531 en Catalogne (mais qui correspondent aux 31 octobre et 1er novembre car elle n’a pas pu mettre à jour ses données aujourd’hui en raison de “problèmes techniques”), 48 à Ceuta, 85 en Communauté valencienne, 347 en Estrémadure, 439 en Galice, 382 à Madrid, 41 à Melilla, 63 à Murcie, 428 à Navarre, 932 au Pays basque et 107 à La Rioja.

Au cours de la dernière semaine, 832 personnes avec un diagnostic positif confirmé de COVID-19 sont décédées en Espagne, une forte augmentation par rapport aux 777 d’hier. Jusqu’à 36 495 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne. 238 nouveaux décès ont été ajoutés au rapport de ce mardi.

Les 832 décès de la semaine dernière se répartissent comme suit: 144 en Andalousie, 92 en Aragon, 68 dans les Asturies, sept aux Baléares, 11 aux îles Canaries, cinq en Cantabrie, 31 en Castille-La Manche, 129 en Castille et León , 22 en Catalogne, six à Ceuta, 42 en Communauté valencienne, 39 en Estrémadure, 70 en Galice, 35 à Madrid, un à Melilla, 35 à Murcie, 36 en Navarre, 42 au Pays basque et 17 à La Rioja.

Actuellement, il y a 19 943 patients admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (19 170 hier) et 2 754 en USI (2 650 hier). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 2 137 entrées (2 002 hier) et 1 606 sorties (1 203 hier). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève déjà à 16,24% (15,51% hier) et dans les USI à 29,17% (27,97% hier).

Au cours de la dernière semaine, jusqu’à 4 980 personnes ont dû être hospitalisées pour coronavirus, 178 001 dans le décompte mondial de la pandémie: 821 en Andalousie, 460 en Aragon, 380 en Asturies, 43 aux Baléares, 66 aux Canaries, 71 en Cantabrie, 134 en Castilla-La Mancha, 785 en Castilla y León, 330 en Catalogne, 28 à Ceuta, 380 en Communauté valencienne, 181 en Estrémadure, 361 en Galice, 364 à Madrid, 12 à Melilla, 214 à Murcie, 247 en Navarre, 5 en Pays basque et 98 à La Rioja.

En outre, au cours de cette période, il y a eu 369 admissions à l’unité de soins intensifs (USI), pour un total de 15898 depuis l’arrivée du virus en Espagne: 40 en Andalousie, 26 en Aragon, 33 dans les Asturies, onze dans les îles Baléares, onze en Iles Canaries, huit en Cantabrie, huit en Castille-La Manche, 37 en Castille et León, 20 en Catalogne, deux à Ceuta, 29 en Communauté valencienne, 21 en Estrémadure, 45 en Galice, 14 à Madrid, 26 en Murcie, 33 en Navarra et cinq à La Rioja.

