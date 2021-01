18/01/2021 L’intérieur d’un restaurant le jour de la fermeture de l’hôtellerie à 22h, à Madrid (Espagne), le 18 janvier 2021. La Communauté de Madrid a prolongé les restrictions vendredi dernier, 15 janvier après l’augmentation des cas de coronavirus. Les mesures les plus importantes sont la fermeture des hôtels et des magasins à 22 heures et le couvre-feu à 23 heures, par conséquent, à partir de cette heure jusqu’à 6 heures, la mobilité des citoyens de la région est limitée. SANTÉ Ricardo Rubio – Europa Press

GRAPHIQUES: Lien vers la liste des graphiques disponibles à la fin du texte.

MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Les communautés autonomes ont notifié mardi au ministère de la Santé 34 291 nouveaux cas de COVID-19, dont 15 578 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres sont plus élevés que ceux du même jour la semaine dernière, où 25 438 résultats positifs ont été signalés.

Le nombre total d’infections en Espagne s’élève déjà à 2 370 742 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants est de 714, contre 689 hier. Au cours des deux dernières semaines, un total de 335 867 positifs ont été enregistrés.

Sur les 15578 positifs hier, 819 sont survenus en Andalousie, 548 en Aragon, 270 dans les Asturies, 247 dans les îles Baléares, 296 dans les îles Canaries, 118 en Cantabrie, 142 en Castille-La Manche, 2135 en Castille et León, 2774 en Catalogne , 30 à Ceuta, 93 en Communauté valencienne, 984 en Estrémadure, 1 206 en Galice, 4 472 à Madrid, 61 à Melilla, 300 à Murcie, 239 en Navarre, 638 au Pays basque et 206 à La Rioja.

404 nouveaux décès ont été ajoutés au rapport de mardi, contre 455 hier et 408 mardi dernier. Jusqu’à 54 173 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données recueillies par le ministère.

Au cours de la dernière semaine, 952 personnes avec un diagnostic positif confirmé de COVID-19 sont décédées en Espagne: 137 en Andalousie, 60 en Aragon, 27 dans les Asturies, 20 dans les îles Baléares, 24 dans les îles Canaries, 11 en Cantabrie, 45 en Castilla-La Mancha, 66 en Castille et León, 63 en Catalogne, 4 à Ceuta, 215 en Communauté valencienne, 67 en Estrémadure, 86 en Galice, 35 à Madrid, 3 à Melilla, 49 à Murcie, 14 en Navarre, 12 au Pays basque et 14 en La Rioja.

Actuellement, il y a 24.185 patients admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (23.184 hier) et 3.416 en USI (3.287 hier). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 3 378 admissions (2 574 hier) et 2 455 nouveaux arrivants (984 hier). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève à 19,25% (18,61% hier) et dans les USI à 33,69% (32,71% hier).

La semaine dernière, jusqu’à 5663 personnes ont dû être hospitalisées pour COVID-19 la semaine dernière (230392 dans la pandémie jusqu’à présent): 830 en Andalousie, 360 en Aragon, 213 dans les Asturies, 93 dans les îles Baléares, 100 dans les îles Canaries, 139 en Cantabrie, 264 en Castilla-La Mancha, 554 en Castilla y León, 328 en Catalogne, 13 à Ceuta, 977 en Communauté valencienne, 306 en Estrémadure, 562 en Galice, 286 à Madrid, 16 à Melilla, 435 à Murcie, 85 en Navarre, un au Pays Basque et 101 à La Rioja.

De même, 464 admissions en unités de soins intensifs (USI) ont été enregistrées au cours des sept derniers jours (19930 depuis l’arrivée du virus en Espagne): 46 en Andalousie, 25 en Aragon, 14 dans les Asturies, 15 dans les îles Baléares, 14 dans les îles Canaries, 11 en Cantabrie, 12 en Castilla-La Mancha, 29 en Castilla y León, 21 en Catalogne, 3 à Ceuta, 60 en Communauté valencienne, 29 en Estrémadure, 93 en Galice, 18 à Madrid, 4 à Melilla, 49 à Murcie, 9 en Navarre et 12 à La Rioja.

———————

Contenu multimédia:

Graphiques de l’évolution du coronavirus en Espagne

URL de téléchargement: https://www.epdata.es/datos/coronavirus-china-datos-graficos/498

Graphiques de l’évolution du coronavirus dans chaque communauté

URL de téléchargement: https://www.epdata.es/datos/evolucion-coronavirus-cada-comunidad/518/madrid/304

Graphiques de l’évolution du coronavirus dans chaque pays

URL de téléchargement: https://www.epdata.es/datos/coronavirus-damientos-confirmados-muertos-cada-pais/520/espana/106