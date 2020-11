Il fait valoir qu’il n’y a pas de pacte avec EH Bildu mais pense qu’il ne peut y avoir de veto “pour une histoire passée” qui a laissé “de profondes blessures”

MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Le ministre de la Justice, Juan Carlos Campo, a qualifié ce jeudi de “absolument anormal” l’amendement aux budgets généraux de l’Etat présenté par United Podemos, ERC et EH Bildu tout en reconnaissant qu’il souhaiterait “que le PP le soutienne. “comptes publics.

Campo a exprimé cela dans une interview à Telemadrid, recueillie par Europa Press, juste un jour après que la troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, ait clairement indiqué qu’elle se sentirait plus à l’aise avec le soutien du «populaire» pour les budgets.

Cependant, le ministre de la Justice a assuré qu’en démocratie “il n’y a pas de vote de meilleure ou de moins bonne qualité”, et a expliqué que l’exécutif ne pouvait “cesser de compter” sur EH Bildu pour faire les comptes. Ainsi, et bien qu’il ait exclu qu’il y ait un pacte avec le parti basque, Campo a reconnu qu’en politique “il faut parfois savoir avaler des choses” que l’on n’aime pas.

“Pour dire qu’ils ont leur veto en raison d’histoires passées, qu’il est vrai qu’ils ont laissé de profondes blessures, nous n’avons pas à nous tromper * mais ce qui est vraiment important, c’est qu’un pays regarde vers l’avenir”, a déclaré Campo, qui a déclaré qu’en politique, ” comme dans la vie “, la clé est” le jeu de l’altérité “:” Se mettre à la place de l’autre “.

Selon lui, le manque de majorités nous oblige à être «plus cohésifs» aujourd’hui si possible. Pour cette raison, les seules lignes rouges qui peuvent être tracées sont, à son avis, contre ceux qui «n’utilisent pas de méthodes démocratiques pour faire appliquer leurs critères ou politiques». “La démocratie est suffisamment forte pour savoir résister à ce type de tension”, a-t-il ajouté.

IL VOUDRAIT “PLUS DE SOUTIEN” AU SEIN DU PSOE

Dans ce sens, Campo a évoqué les critiques des barons socialistes et des anciens chefs de parti du soutien d’EH Bildu au PGE. “Il me semble bon qu’ils le manifestent, c’est différent s’ils peuvent le partager”, a déclaré le ministre, qui a reconnu que cela ne cause pas “de trouble” d’entendre des opinions contraires à la direction de l’exécutif.

Bien sûr, Campo a clairement indiqué qu’il souhaitait «qu’il y ait plus de soutien» au sein même du parti, car il est temps «d’être ensemble». “Mais ça ne me fait pas de mal d’entendre des divergences même de mes opinions: c’est le jeu de la démocratie”, a-t-il insisté.

En ce qui concerne l’amendement au PGE pour arrêter les expulsions, Campo a affirmé qu’il suscitait “une certaine inquiétude” que United We Can, l’un des partis gouvernementaux, modifie ses propres comptes. “C’est absolument anormal, je dois dire”, a-t-il souligné.

Ainsi, Campo a normalisé d’éventuelles «crises internes» dans un exécutif qui a deux groupes politiques, chacun avec «des critères différents». Cependant, le ministre estime que «l’externalisation est claire» et démontre qu’il n’y a «qu’un seul gouvernement».