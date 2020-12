24/07/2020 Espagne.- Le PP paie les 245 000 euros auxquels il a été condamné pour la première fois du complot de Gürtel. Le PP a payé les 245 492,80 euros auxquels il a été condamné en tant que participant lucratif pour la première période d’activités du complot de Gürtel (2009-1999), comme l’ont rapporté des sources juridiques à Europa Press. POLITIQUE Jesús Hellín – Europa Press

Le paiement a été effectué le 12 novembre, un mois après que la Cour suprême a confirmé la condamnation que la deuxième section de la chambre criminelle du tribunal national a prononcée en mai 2018, ont indiqué les mêmes sources.

Le paiement a été effectué le 12 novembre, un mois après que la Cour suprême a confirmé la condamnation que la deuxième section de la chambre criminelle du tribunal national a prononcée en mai 2018, ont indiqué les mêmes sources.

Le tribunal qui a jugé les premières années du complot que Gürtel a considéré comme prouvé, et cela a été ratifié par le tribunal de grande instance en octobre dernier, que le PP a profité des activités menées par les entreprises du chef du complot, Francisco Correa.

Plus précisément, 133 628,48 euros sont liés à l’attribution de contrats dans la municipalité madrilène de Majadahonda et 111 864,32 euros supplémentaires pour les dépenses de la campagne électorale pour les élections de mai 2003 à Pozuelo de Alarcón.

Ainsi, la responsabilité civile liée à Majadahonda a été payée directement et en solidarité avec le «chef de file» du Gürtel; celui qui était son «numéro deux» et ancien secrétaire de l’organisation PP en Galice Pablo Crespo; avec l’ancien maire de la commune Guillermo Ortega; les anciens conseillers José Luis Peñas – le plaignant dans l’affaire Gürtel – et Juan José Moreno; et avec l’ex-épouse de Correa et ancienne directrice du conseil municipal, Carmen Rodríguez Quijano.

Le reste a été payé en solidarité avec Jesús Sepúlveda, ancien maire de Pozuelo de Alarcón et ex-mari de l’ancienne ministre de la Santé Ana Mato.

Sur 1844 pages, la chambre criminelle de la Cour suprême a expliqué dans sa décision que le PP avait été amené au processus en tant que participant à but lucratif, car il est supposé qu’en tant que bénéficiaire, non seulement il n’a pas participé au crime, mais il n’était pas au courant de sa commission.

Pour autant, il a souligné que si la formation politique avait restitué les 245 000 euros, elle aurait évité d’être présente au procès contre le réseau corrompu dirigé par Francisco Correa.