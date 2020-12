30/11/2020 La porte-parole du PP au Congrès, Cuca Gamarra, après avoir offert une conférence de presse alors que le Bureau des porte-parole se tenait à la Chambre basse, à Madrid (Espagne), le Novembre 2020. La réunion a lieu avant que la Plénière de la Chambre basse ne débat du projet de loi sur les budgets généraux de l’État 2021. POLITICA EUROPA PRESS / E. Vigne. PISCINE – Europa Press

«Nous sommes confrontés à des budgets qui, loin de ne laisser personne de côté, nous mèneront tous en avant», souligne Gamarra.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La porte-parole du Groupe populaire au Congrès, Cuca Gamarra, a assuré ce jeudi qu’avec le Budget général de l’Etat (PGE) pour 2021 la “trahison” de l’Espagne par le directeur général, Pedro Sánchez, après sa “négociation politique” avec Bildu et ERC. En outre, il a souligné que ces comptes publics ne sont pas axés sur «personne ne soit laissé pour compte» mais sur le fait que le gouvernement «continue d’être à la Moncloa».

Lors d’une conférence de presse au Congrès, juste après que la Plénière a approuvé les budgets à une large majorité parlementaire, Gamarra a souligné que c’est le PGE qui “démontre le mensonge” de Pedro Sánchez parce que “ils sont d’accord avec tous ceux qui ceux qui ont dit qu’ils ne parviendraient à aucun accord. “

Ainsi, il a rappelé ce que le directeur général a dit à propos de Bildu et des indépendantistes qui “ont porté ce coup à la démocratie espagnole”, a-t-il souligné que ces budgets “cachent la trahison de Pedro Sánchez envers l’Espagne et les Espagnols” parce qu’ils ne le font pas. il y a eu une négociation budgétaire «mais politique».

UNE “NÉGOCIATION POLITIQUE” AVEC BILDU ET ERC

À ce stade, il a affirmé que dans cette négociation politique, “Bildu et ERC ont reçu tout ce pour quoi les Espagnols se sont battus pendant si longtemps”, donnant comme exemple l’approche des prisons proches du Pays basque de 52 condamnés. pour le terrorisme, «beaucoup d’entre eux ont commis des crimes de sang».

Le porte-parole du Groupe populaire a également encadré dans ce contexte “la réforme expresse” de la loi sur l’éducation, baptisée “Celaá Law”, avec “la remise de l’espagnol aux demandes des indépendantistes”, ou la réforme du Code pénal sur le crime de sédition qui a été mis sur la table lors de cette négociation budgétaire et qui, à son avis, montre également comment «l’Espagne continue d’être trahie».

Gamarra a également souligné qu’ERC et Bildu ont clairement indiqué ces jours-ci que désormais le gouvernement “devra s’entendre avec les indépendantistes de gauche basques ou les indépendantistes de gauche catalans”, qui sont, comme il l’a dit, Les 40 dernières années ont mené des actions contre le cadre constitutionnel. “

“Ce que nous disons aux Espagnols, c’est qu’il n’est pas possible qu’un Budget qui rend Bildu et ERC heureux puisse être bon pour l’Espagne et les Espagnols”, a-t-il affirmé, pour insister sur le fait qu’un PGE soutenu par ceux qui “depuis des années cherchent à détruire ce pays ne sera guère celui qui lui permettra d’être élevé. “

LE PGE DE «PLUS DE TAXES», «PLUS DE DÉFICIT» ET «PLUS DE CHÔMAGE»

En outre, le porte-parole du PP a une fois de plus dénoncé que le PSOE et United We peuvent avoir «opposé» leur veto à de nombreux amendements du groupe populaire, tels que ceux visant à réduire les impôts, à soutenir les indépendants ou à aider les secteurs stratégiques. comme le tourisme, le commerce ou l’industrie.

“Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à des budgets qui, loin de ne laisser personne de côté, nous mèneront tous en avance”, at-il souligné, ajoutant que ces PGE signifient “plus d’impôts, plus de dépenses, plus de déficits, plus de dette publique et plus encore. chômage pour les Espagnols “.

Après avoir souligné que ce ne sont pas les PGE dont l’Espagne et les Espagnols “ont besoin” pour le moment, il a affirmé qu’il existe une “alternative” qui est celle représentée par le PP et qu’elle reflète dans un amendement à l’ensemble et ses 1500 amendements. partiel.

“Le PP est là pour travailler et pour diriger cette alternative que Pablo Casado représente et qui cherche à créer des emplois, à réduire les impôts et que les secteurs stratégiques peuvent être sauvés et aller de l’avant”, a-t-il conclu.