02/03/2020 Le coordinateur général de EH Bildu, Arnaldo Otegi

BARCELONE, 25 (EUROPA PRESS)

Le coordinateur général d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, a défendu ce mercredi que le processus vers l’indépendance du Pays basque “passe aujourd’hui en disant” oui “aux Budgets généraux de l’Etat (PGE), auxquels sa formation apportera son soutien.

“Nous voulons garder la fenêtre d’opportunité ouverte, nous ne souscrivons pas à la thèse du pire, mieux c’est et nous continuons à être conscients que nous avons un processus devant nous qui doit nous permettre de grandir et d’atteindre la République basque. Et cela se produit aujourd’hui en disant” oui “à ces budgets », a-t-il déclaré dans une interview de TV3 recueillie par Europa Press.

DE LA II RÉPUBLIQUE

Otegi a fait valoir que le gouvernement actuel du PSOE et de Podemos est le seul à pouvoir promouvoir des changements sociaux et économiques dans l’État: “Un gouvernement de cette nature n’est pas dans l’État espagnol depuis la deuxième République”, et a souligné que le soutien les comptes empêchent l’avancée de la droite et de l’extrême droite.

Il considère également qu’approuver le PGE servira à faire face aux problèmes de la population, car il estime que cela améliorera leurs conditions de vie dans le contexte de la pandémie: «Quand Bildu est dans les accords, les gens repartent avec plus de droits».

En outre, il a demandé au gouvernement d’appliquer une politique pénitentiaire «ordinaire» pour rapprocher les détenus de l’ETA du Pays basque et a expliqué qu’ils sont en pourparlers avec l’exécutif de Pedro Sánchez pour appliquer l’abrogation de la réforme du travail dans le cadre de la PGE.