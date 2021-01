19/02/2018 Le membre de l’ETA Anton Troitiño est jugé par le tribunal national POLITICA EUROPA ESPAÑA JUSTICIA POOL

Il obtient le troisième diplôme sur la base de rapports médicaux qui garantissent qu’il ne peut recevoir que des traitements palliatifs

MADRID, 12 ANS (EUROPA PRESS)

Le juge de surveillance pénitentiaire de la Cour nationale, José Luis Castro, a accordé le troisième degré au chef historique de l’ETA Antonio Troitiño pour «raisons humanitaires et dignité personnelle» en raison de la maladie grave dont il souffre.

Selon l’ordonnance à laquelle Europa Press a eu accès, le juge a pris cette décision conformément à l’article 104.4 du Règlement pénitentiaire, qui indique que “les détenus très gravement malades et dans des conditions incurables, selon un rapport médical, quelles que soient les variables impliquées dans le processus de classement, ils peuvent être classés en troisième année pour des raisons humanitaires et de dignité personnelle, compte tenu de la difficulté de commettre un crime et de son faible danger “.

Le juge Castro a accepté la demande de Troitiño, qui a reçu le rapport favorable du parquet, considérant que les conditions sanitaires sont remplies. Le dossier contient des rapports médicaux évalués par le service médico-légal dépendant de l’Institut de médecine légale et des sciences judiciaires des organes relevant de la juridiction de l’État qui concluent que l’ETA a une «maladie grave et incurable, seule l’administration de soins palliatifs étant possible».

Cependant, il souligne que si «les antécédents criminels, individuels et sociaux et finalement l’évolution positive du traitement de réinsertion sont pris en compte, dans lesquels le sujet assume pleinement la gravité de l’activité criminelle et ses conséquences», il ne serait pas possible de faire régime pénitentiaire puisqu’en ce sens «il n’a pas été assez favorable».

Même ainsi, il souligne que la possibilité de récidive criminelle est pratiquement nulle. << La situation médicale actuelle, les circonstances dans lesquelles le traitement est palliatif, le moment de la fin de la peine, l'âge physiologique du détenu, ainsi que le fait que l'organisation terroriste à laquelle appartient le détenu est vaincue et a déclaré sa fin approuver définitivement l’appréciation de l’absence de récidive », conclut le juge.

L’ordonnance ajoute que le dossier de libération conditionnelle peut fixer les «règles de conduite et les mesures permettant de confirmer et de contrôler cette prévision».

SIGNE UNE SENTENCE DE CINQ ANS POUR REJOINDRE ETA

Troitiño purge la peine infligée en 2018 de cinq ans, 11 mois et 29 jours pour intégration dans une organisation terroriste pour avoir réenrôlé dans les rangs du gang terroriste après avoir été libéré de prison en 2011 et fui vers Londres. En mai 2021, les trois quarts de cette peine seront exécutés, qui seront liquidés en novembre 2022.

L’ETA historique, membre du «commandement de Madrid», assoiffé de sang, a purgé 24 ans de prison sur les 27000 ans de prison auxquels il a été condamné pour 22 meurtres. En avril 2011, il a quitté la prison de Huelva en raison d’une erreur administrative dans le calcul de sa peine, mais lorsque son arrestation a été ordonnée à nouveau quelques jours plus tard, il s’était déjà caché.

Troitiño est entré en prison le 5 mai 2017, lorsque les autorités britanniques ont accepté, après quatre demandes, de le remettre afin qu’il puisse être jugé pour sa réincorporation dans la structure du gang terroriste alors qu’il se cachait de la justice espagnole.

Le gouvernement de Pedro Sánchez a autorisé depuis juin 2018 l’approche de 144 détenus de l’ETA dans les prisons proches du Pays basque. En octobre dernier, le Secrétariat général des établissements pénitentiaires a donné son feu vert au transfert de Troitiño de la prison d’Estremera, où il se trouve depuis, à la prison de Soria. En outre, leur classification au premier degré a été assouplie avec l’application de l’article 100.2 du Règlement pénitentiaire.