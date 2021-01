15/01/2021 Procès contre le commissaire à la retraite et en prison provisoire José Manuel Villarejo pour crimes présumés de calomnie et fausse plainte contre l’ancien directeur du Centre national de renseignement (CNI) Félix Sanz Roldán. EUROPE ESPAGNE POLITIQUE DE JUSTICE TSJM

Il se décrit comme “la personne la plus vilipendée de ce pays” pour avoir “osé” dénoncer Sánz Roldán

MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

Le commissaire à la retraite et en prison provisoire José Manuel Villarejo a démenti, lors du procès tenu ce vendredi contre lui pour crimes présumés de calomnie et de fausse plainte contre l’ancien directeur du CNI Félix Sanz Roldán, toute intention de l’insulter, assurant que sa Son seul but en le dénonçant était de protéger les intérêts institutionnels de l’Espagne, et il a dénoncé que, en revanche, il serait victime d’une opération pour «l’anéantir» prétendument orchestrée par l’ancien chef des services de renseignement espagnols.

Villarejo, aux questions de son avocat sur son “esprit” lorsqu’il a dénoncé Sanz Roldán pour avoir, semble-t-il, diffusé une photo de l’ancien commissaire alors qu’il revenait d’une opération secrète contre le terrorisme djihadiste, a répondu que ce n’était pas insultant mais “définir”. Comme il l’a déclaré, il était “indigné” que de cette manière sa couverture était en danger et avec elle ses collaborateurs. “Cela m’a semblé absolument aberrant”, a-t-il ajouté.

En outre, il a fait valoir qu’il avait d’abord tenté d’aborder la question avec Sanz Roldán “par le dialogue” et lui avait donc envoyé un message sur son téléphone personnel, bien que – a-t-il dit – sans obtenir de réponse. Ainsi, il a dit qu’il avait décidé d’aller aux notes publiques – «Je pense que c’était à l’origine de toute l’animosité» – et enfin au dépôt d’une plainte.

Le commissaire à la retraite a affirmé que la raison qui l’avait conduit à dénoncer Sanz Roldán était de défendre les intérêts institutionnels de l’Espagne, arguant que «en tant que fonctionnaire de l’État», son «obligation» était «d’informer les autorités de ce qu’il considérait comme criminel. “. «Avec la mère, avec le pays, sans raison ou sans elle. Je ne vais jamais contre elle, en tant qu’Espagnol», a-t-il condamné, en critiquant que «c’est un pays absurde où on vous insulte en vous traitant de patriote».

Villarejo a également été ratifié dans la plainte qu’il a déposée contre Sanz Roldán pour, affirme-t-il, avoir remis cette photographie à «El País» pour illustrer un article sur les «tentacules» de l’ancien commissaire dans le monde de la justice. Il a expliqué que, étant donné qu’elle avait été prise alors qu’il descendait d’un avion dans une “zone privée” des pistes de l’aéroport de Melilla, “seule une personne autorisée aurait pu prendre cette photo”.

“Puis, miraculeusement, quelqu’un a dû penser que nous allions à quelque chose, un journaliste, bien sûr, un génie de la vie, a pris la photo, l’a gardée pendant deux ans et l’a publiée, par hasard, en coïncidant avec une bande dessinée pour ne pas dormir”, a dit, tirant l’ironie. “Il était impossible pour quiconque, à l’exception du CNI, d’avoir cette photo”, a-t-il soutenu, indiquant également qu’elle n’aurait pu être découverte que par Sanz Roldán ou par son ordre exprès.

CORINNA “A ÉTÉ TERRIFIÉE”

Le prévenu a également adhéré à ce qu’il a déclaré dans l’interview qu’il a accordée le 5 juin 2017 à l’émission “ Salvados ” de La Sexta, lorsqu’il a souligné que Sanz Roldán avait menacé de tuer l’ancien ami du roi émérite Corinna Larsen, pour ce qui lui est imputé un prétendu crime de calomnie.

Villarejo a réitéré que lors des différentes rencontres qu’il a eues avec Larsen, parmi lesquelles il en a évoqué quelques-unes à Londres et à Monaco, il a pu vérifier que “cette dame ne mentait pas, qu’elle était vraiment terrifiée”. “Je n’ai fait que reproduire ce que, non seulement Larsen m’avait dit, mais ce que j’ai pu vérifier plus tard parce que c’est ce que m’a dit le haut commandement du CNI”, a-t-il déclaré.

Selon l’officier de police à la retraite, il a rencontré la femme d’affaires germano-danoise, se faisant passer pour un avocat qui voulait l’aider, car le CNI lui a dit qu ‘”il était très important d’essayer de récupérer une série de documents qui affectaient la sécurité de l’Etat”. “J’ai essayé de la convaincre, de la séduire, parce que c’était mon travail”, a-t-il commenté, ajoutant qu’il avait gagné sa confiance. “

A ce stade, il en a profité pour exprimer sa surprise face à ce qu’il a jugé irresponsable de la part de Sanz Roldán. “J’ai dit: ‘Comment cet homme pense-t-il d’aller là-bas pour menacer cette femme?” Comme il a lui-même répondu, les personnes avec lesquelles il a discuté de la question au sein du Centre national de renseignement ont expliqué qu ‘”il voulait faire bonne figure au Seigneur”, dans une prétendue allusion à Don Juan Carlos.

“LA PERSONNE LA PLUS VILIPENDUE” D’ESPAGNE

Après tout cela, et parce que Sanz Roldán l’aurait pris comme “une affaire personnelle”, l’ancien directeur du CNI aurait lancé une persécution contre Villarejo, selon la version de l’ancien commissaire. “Il est très clair que c’est une opération parfaitement conçue car il faut anéantir un sujet qui a osé remettre en cause le fonctionnement d’une personne qui abuse de sa condition”, a-t-il défendu. “Je dois être le seul idiot de ce pays qui ose dénoncer le directeur général du CNI”, a-t-il ajouté.

En ce sens, il a été sûr que s’il n’avait pas agi contre l’ancien chef du renseignement espagnol, il aurait continué «le même» que ces dernières années, soulignant qu’il a travaillé avec «des gouvernements différents». “Je suis la personne la plus vilipendée de ce pays pour avoir dit à M. Sanz Roldán ce que les autres n’ont pas osé”, a-t-il insisté, ajoutant qu’il n’avait pas “peur” de lui et ne regrettait pas “du tout” ce qu’il a fait: “Dans la vie, il faut s’habiller par les pieds, et personne ne me fera jamais m’agenouiller.”

Cependant, tout au long de sa déclaration, il a révélé à plusieurs reprises qu’il était “physiquement ennuyé”, il a évoqué des problèmes de mémoire, de dos et d’audition, et s’est plaint, comme son avocat dans les questions précédentes, de ne pas le principe de «l’égalité des armes» a été respecté. “Ce sont mes armes, mon papier et mon crayon”, a-t-il dit en les montrant au juge et aux parties.

Malgré les problèmes de mémoire qu’il prétend avoir, après avoir passé plus de quatre ans en prison dans ce qu’il a défini comme une situation d’isolement en raison d’être à l’isolement, Villarejo a averti qu’il subissait un «effet de neuroplasticité». “Je commence à me souvenir de tout et à consacrer de nombreuses heures”, a-t-il déclaré.

Il a également exprimé son “admiration” pour le juge, Jesús de Jesús, car “il peut rester indépendant de tant de pression”, en tenant compte du fait que – at-il souligné – il doit y avoir une “peur atroce” de ce qu’il pourrait dire dans une audition orale. “Je suis condamné d’avance”, a conclu Villarejo.