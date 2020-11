CARACAS, 8 novembre (.) – Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré dimanche que son gouvernement travaillerait pour reprendre le dialogue avec la prochaine administration américaine, qui sera présidée par Joe Biden.

Les relations entre les États-Unis et le Venezuela ont eu des frictions qui se sont accrues depuis que Washington a imposé de plus grandes sanctions à la nation de l’OPEP en 2019 afin de faire pression sur le départ du pouvoir de Maduro, qui reste aux commandes du contrôle des institutions et du soutien de la militaire.

Les mesures de Washington ont affecté la commercialisation du pétrole et l’importation d’essence dans ce pays d’Amérique du Sud, qui fait face à une longue récession économique et à une hyperinflation qui a provoqué un exode massif des Vénézuéliens.

“Nous allons travailler, espérons-le, pour reprendre les canaux de dialogues décents, sincères et directs entre le futur gouvernement de Joe Biden et le gouvernement que je préside”, a déclaré Maduro dans un discours diffusé à la télévision d’Etat, pour remettre en question plus tard la direction de l’actuel président Donald Trump. .

“Trump a laissé un champ de mines entre le gouvernement des États-Unis et le Venezuela, il a laissé un champ enlisé”, a-t-il ajouté.

L’administration Trump, qui n’a pas été réélue, a reconnu comme le leader légitime du Venezuela le chef du Congrès, Juan Guaidó, qui a assumé une présidence intérimaire en 2019. Maduro dit que Guaidó est une «marionnette» des États-Unis.

Les fonctions de l’opposant pourraient être compliquées car les partis politiques n’assisteront pas aux élections législatives du 6 décembre, considérant qu’il n’y a aucune garantie. Le mandat de l’Assemblée nationale expire le 5 janvier 2021.

Le chef de l’opposition dans un communiqué a félicité Biden samedi pour sa victoire.

(Reportage de Mayela Armas. Edité par Deisy Buitrago)