ESPN a annoncé jeudi qu’il supprimera 500 emplois dans le monde, dont 300 seront des licenciements.

La réduction s’élève à 10% des employés de la chaîne sportive et est due à l’impact que la pandémie de coronavirus a eu sur l’entreprise et à “l’énorme changement dans la façon dont les fans consomment du sport”.

«À court terme, nous prenons diverses mesures telles que la réduction des salaires des cadres et des talents, les licenciements et les réductions budgétaires, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles opérations et approches de production, le tout afin de surmonter la tempête COVID», a-t-il déclaré à travers d’un e-mail à ses employés Jimmy Pitaro, président d’ESPN. “Cependant, nous avons atteint un tournant.”

En plus des licenciements, l’entreprise prévoit de laisser 200 postes vacants.

ESPN n’a pas signalé le nombre de coupures qui se produiraient sur le campus de Bristol, Connecticut, mais a indiqué qu’il ne se concentrerait pas sur un seul domaine. Les talents télévisuels, comme la plupart ont des contrats personnels, ne devraient pas être affectés. Mais ils pourraient permettre à certains des contrats d’expirer.

L’entreprise affirme qu’elle compte plus de 5 000 employés, dont 4 000 à son siège à Bristol, dans le Connecticut.

La filiale Disney a récemment choisi de proposer davantage de contenus destinés directement aux consommateurs, notamment le service ESPN +, un service de streaming en ligne qui compte désormais plus de 8,5 millions d’abonnés.

Pitaro a indiqué qu’ils analysaient comment repositionner l’entreprise dans un paysage en mutation pour les médias depuis avant COVID-19, mais a reconnu que la pandémie avait accéléré les discussions.

“L’investissement de ressources pour soutenir la stratégie commerciale numérique directe au consommateur et l’innovation continue de l’expérience télévisuelle est à son moment le plus critique”, a-t-il écrit. «Cependant, bâtir un avenir prospère dans un monde en mutation signifie devoir prendre des décisions difficiles. Prendre des décisions éclairées sur comment et où nous devons aller – et comme toujours, le plus efficacement – est la tâche la plus complexe de toute équipe de direction. “

Les coupures surviennent trois ans après le licenciement de 250 employés par ESPN, dont des journalistes et des talents de la télévision.